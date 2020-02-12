用九柑仔店熱潮 離鄉遊子用鏡頭拍回家奪攝影賽冠軍

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，迎新年，嘉義縣嚴選伴手禮協會舉辦「用九柑仔店」攝影比賽，離鄉工作遊子劉建和用鏡頭拍回家主題照片，奪攝影賽冠軍。

47歲在高雄經商的劉建和，朴子市人，看本土劇「用九柑仔店」勾起懷舊鄉愁，去年9月15日帶孩子拿相機到六腳鄉「用九柑仔店」，拍遊子拖行李回家畫面，獲評審青睞奪冠，昨晚嚴選伴手禮協會在「用九柑仔店」新春聯誼餐會頒獎，劉建和姊姊代領，獲價值8000元嚴選伴手禮獎品。

新春聯誼餐會由嚴選伴手禮協會理事長黃淑晴主持，由阿翰師料理外燴美食，席開10桌，文觀局長許有仁、 六腳鄉長陳川崎、議員黃鉦凱及林緗亭、嘉縣水上救生協會理事長呂文正等來賓參加，來賓稱讚感謝黃淑晴愛鄉出錢出力，營造「用九柑仔店」成為懷舊景點。

歡迎返鄉遊子，黃淑晴與在地社區過年前發起彩繪燈籠活動，數十名在地學校居民及小朋友，在柑仔店彩繪燈籠高掛布置，大年初一到元宵節展出，辦攝影比賽，用九柑仔店過年熱鬧滾滾，大家以家鄉風土人情景點等圖案發想，拿彩筆在燈籠上色，一個個帶著濃濃家鄉情的美麗燈籠完成，高掛布置柑仔店。

用九柑仔店電視劇吸引民眾來此看純樸活化柑仔店，黃淑晴策畫音樂會，感動縣長翁章梁，指示文觀局辦音樂會，推出追劇觀光公車。