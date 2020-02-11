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台灣燈會后里園區參觀人次破百萬 主燈秀吸睛

中央社 / 台中11日電

台中市政府今天表示，2020台灣燈會后里園區展區自8日開幕以來，參觀人次已破百萬，位於后里森林園區的主燈秀，搭配震撼音樂，每晚都吸引大批民眾駐足欣賞。

市府指出，今年主燈命名為「森生守護─光之樹」，設計師林舜龍在台中花博設計一個「籽籽─從天上掉下了一顆種子」，這顆種子現在長成了一棵大神木，樹身裡的一顆光球，彷彿大樹的心臟，會隨著展演音樂緩升。

台中燈會后里展區每晚都吸引大批民眾前來參觀，住在台中市區的賴姓男子就說，他和太太是第二次參觀台灣燈會，看完主燈秀的表演，覺得非常精彩，跟以往的主燈秀不一樣，以往都是以生肖為主，這次能夠與各縣市鄉鎮作意念結合，還滿特別的。

來自台中太平的李小姐指出，她之前有到后里園區參觀過台中花博，第一次參觀台灣燈會，主燈很漂亮、設計很特別、很有科技感、變化很多，和以前的燈會不一樣；她笑說，這次燈會可以說是史上最精彩的燈會，因為場地很大、主副燈很多，一次走不完全程，「很想再來第二次！」

住在后里的黃姓學生則已到主展區參觀3、4次了，她指出，每次都帶不同的朋友來看，認為今年燈會跟以往不太一樣，一次看不過癮，要每天來。主燈秀不管音效和燈光都還不錯，而且旁邊主舞台邀請的表演團隊都很厲害，例如新民高中表演藝術科的表演就讓她很驚豔。

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