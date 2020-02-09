山櫻花染紅屏東霧台 「櫻花王」張開巨大粉紅傘

屏東縣最北端的霧台鄉山櫻花，是南台灣「櫻粉」必追的賞櫻景點之一，前兩年受到暖冬、颱風等天候影響，打亂花期，今年回復正常花期，不僅正值第2期櫻花盛開，霧台部落名氣最響的「櫻花王」也在昨天元宵節全開，花冠如把張開的巨大粉紅傘，是霧台櫻花季最吸睛的亮點，吸引不少慕名而來的遊客；鄉長杜正吉說，第2期櫻花開到月底，第3期下月接力登場。

屏東霧台鄉位於大武山自然生態保護區內的霧台鄉，平均海拔在1000公尺以上，是屏東縣地勢最高的鄉；霧台鄉賞櫻熱點以霧台鄉公所為起點，台24線往阿禮部落的台24線40至44公里間，名氣最大的是霧台部落杜姓村民在庭院種植一棵樹齡約60年的「櫻花王」，9年前美照在網路po爆紅，成為名樹，去年受暖冬影響延後開花1至2周，今年在昨天全開，「櫻粉」爭相走告。

杜正吉表示，霧台櫻花從1月至3月分3期，從含苞待放、滿開再到櫻吹雪，各種景色都有不同美感，今年1月初起陸續開花，農曆春節後一周開滿5成，目前第2期將開至本月底，第3期下月接力登場；在新冠肺炎疫情發燒之際，不少遊客專程開車上山，享受戶外清新空氣和櫻花盛開美景。