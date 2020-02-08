苗栗(火旁)龍炮聲震天 硝煙炸現9龍舞

苗栗元宵節特有民俗龍系列活動昨晚進行「(火旁)龍之夜」，苗栗市河濱公園擠進數以萬計人潮，感受炸龍的激情，9隻祥龍分區接受上萬串排炮、鞭炮洗禮，將今年(火旁)龍氣氛推升到最高點，硝煙瀰漫中，舞動的祥龍宛如活了起來，炮聲震天，也讓場邊觀賞的民眾情緒沸騰。

(火旁)龍之夜結束後，苗栗市公所明天(周一)晚間11點將在苗栗市五文昌廟黃場進行(火旁)龍系列活動的最後一部曲「化龍之夜」，象徵今年(火旁)龍功德圓滿，恭送龍神返天。

苗栗(火旁)龍之夜由市長邱鎮軍主持，晚間7點半過後，(火旁)龍活動登場開炸，今年9隊祥龍包括苗栗神龍館、三義龍藝、大文觀系龍隊、福星田寮龍藝、二岡坪祥龍隊、聯興龍藝、頭屋國中、福苗龍藝、鶴聯龍藝，在會場分三區、分時段輪番接受炮仗炸射的洗禮，龍隊成來回穿梭炮陣之中，猶如神龍騰雲駕霧，場面壯觀。

今年苗栗(火旁)龍之夜，還特別安排由台灣Drone100技術團隊研發的無人機群飛表演，透過人工智慧科技，將苗栗(火旁)龍的標語、圖騰，包括排列苗栗市徽、(火旁)龍字樣，還有飛龍、點睛、紅包迎龍、化龍等活動主題圖案變化，吸引民眾目光。