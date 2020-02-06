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澎湖乞龜鬧元宵 382兩黃金龜大戰2萬斤米龜

中央社 / 澎湖縣6日電

澎湖各大小宮廟在元宵節都有乞龜的傳統習俗，今年有全國最重的382兩黃金龜和2萬2000斤的大米龜等各式龜品比拚造型，讓民眾大開眼界。

澎湖縣政府表示，全縣大小宮廟在元宵節，都有乞龜的習俗，除了傳統的鳳片龜、蛋糕龜、麵線龜、黃金龜、金錢龜等各式各樣的龜品，供各地民眾乞求外，今年還有萬福紫菜龜、魚蝦滿載龜、海廢啤酒龜、海尼根水晶綠蠵龜、金莎巧克力龜、白米爆米花造型龜，無奇不有，讓元宵小過年比過年還熱鬧。

今年元宵的乞龜民俗中，湖西龍門觀音宮2萬2000斤大米龜、馬公山水上帝廟382兩和鎖港北極殿260兩黃金龜，是今年元宵乞龜中最大的亮點。

縣府明天也將在縣府前廣場發放「澎湖觀光大鼠」元宵提燈，並在元宵節當天規劃有馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼等路線，可前往縣內17座較具代表與特色的宮廟，一起擲筊乞龜、賞龜鬧元宵。

元宵節 澎湖 馬公
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