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94歲蕭在淦 花燈藝師「匠人魂」

2020-02-04 23:10聯合報 記者張雅婷／新竹報導

新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦（中）的作品「九鯉化龍」（前）、「麒麟」（後）與「鳳...
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦（中）的作品「九鯉化龍」（前）、「麒麟」（後）與「鳳」合稱「人間三奇」。 記者張雅婷／攝影
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竹市國寶級花燈藝師蕭在淦1927年出生於新竹，今年94歲，自1991至1993年連續３年拿下新竹都城隍廟花燈競賽首獎，獲贈都城隍廟之寶「金門保障」複刻版匾額一只，多年來他也參加許多全國性比賽獲獎無數，作品也受邀至歐美、加拿大參展，成為台灣國寶級的花燈藝師。

新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品「九鯉化龍」、「麒麟」與「鳳」（圖）合稱「人間三...
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品「九鯉化龍」、「麒麟」與「鳳」（圖）合稱「人間三奇」。 記者張雅婷／攝影
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蕭在淦從小喜歡接觸各種童玩物件，幼時看到鄰居長輩以手工製作花燈產生興趣，加上與生俱來不用構圖、打草稿的天賦異稟，間接習得花燈技藝；17歲受日本政府徵召，前往日本神奈川、關西奈良等空軍基地接受飛機維修員訓練，3年嚴格訓練經驗，讓蕭在淦在工作之餘，不斷學習日本其他的在地工藝，也為日後精湛手藝打下深厚基礎。

「把發生的事拿來糊成燈那也是花燈」，蕭在淦說，早期喜歡糊「人間三奇」龍、鳳凰與麒麟，後來則把社會故事糊成燈，流傳大眾。蕭在淦長年在製作花燈的路上，總被問，「花燈與燈籠差在哪裡？」蕭在淦都自信表示，「燈籠就是現在的手電筒，而把一樣東西，注意它的每個細節拼黏成燈，就是花燈」。

中華文化總會與新竹市政府昨天發布「匠人魂」系列第21部花燈篇「祈心成願」影片，介紹蕭在淦堅持用雙手製作絢麗花燈近80年的故事。影片發表後，由文化總會副會長江春男代表兼任會長的總統蔡英文，頒發「匠人魂錦旗」給蕭在淦，表場重視匠人一生懸命的精神。

新竹市長林智堅也表彰蕭在淦一輩子為花燈藝術付出，及講究慢工出細活的「匠人魂」。

花燈新竹城隍廟

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