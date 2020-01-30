最美的風景! 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

82歲的嘉義市臺灣第二代知名藝術家黃照芳，新春期間帶80歲妻子，拿壞掉油畫筆和小油漆刷、抹布、小水桶還有小椅子，在嘉義公園清洗鐵椅，被學生意外發現貼臉書，誇讚老師夫婦清洗鐵椅是最美的風景，網友紛紛按讚。

「清洗鐵椅有半個月了，這是美學教育，也是實踐服務利他精神!」黃照芳說，他和妻子每天下午到嘉義公園運動，聽到市民遊客抱怨鐵椅太髒不敢坐，於是他和妻子動手清洗鐵椅，公園約50張鐵椅，清洗費時費力，他們夫婦從過年前開始清洗，過年也未休息。

清洗過程，常有民眾好奇看他拿畫筆及小油漆刷，在鐵椅刷來刷去，得知他們清洗都表達感佩，讓他印象最深刻是有對祖孫，讀幼稚園小女孩從爺爺口中得知他清洗鐵椅，向他敬禮說「謝謝爺爺，你很棒好讚!」，讓他很感動。

黃照芳學生于玉文臉書分享說，「初三家聚後，嘉義公園走走，忽見一對老人在鐵椅前洗刷刷，咦?竟是我們熟悉黃照芳老師和沈秀香老師夫婦。黃老師說他每天在公園運動，聽到有人說公園椅子很髒，不敢坐！於是他發想，我來刷洗這些椅子好了！

於是黃老師帶他壞掉油畫筆和小油漆刷、抹布、小水桶還有一張小椅子，沈老師帶刷子水桶，開始他們服務利他任務。黃老師細刷鐵椅每根橫條，沈老師負責提水和刷洗椅腳和底座。兩人一天一座鐵椅。

刷洗時，有人經過會好奇，問他在做什麼？畫畫嗎？畫素描嗎？還是再重新烤漆？還有，那天刷洗鳥籠旁邊椅子時，一位阿公帶小孫女經過，小女孩向老師低頭敬禮，說道：公公謝謝您！黃老師開玩笑，我若是像陳澄波大師一樣，將來這些椅子都要用玻璃帷幕圍起來了！

老師一生專注畫畫教畫！每天與美為伍，對學生總以美言鼓勵。今日又見老師將美實踐生活，以美行做公民實踐。謝謝老師給我們看見學美的美好示範！以美圖感動人以美言鼓勵人以美行服務人，和老師坐在他刷洗潔白椅子上聊聊，椅子如新的，連細小縫都是乾淨的！」