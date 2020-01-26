春節何處去？南橫6處人間仙境 必去最美野溪溫泉秘境

南部橫貫公路，俗稱南橫公路，簡稱南橫，為台灣三條橫貫公路之一。西起台南市玉井區北寮村，經高雄市穿越中央山脈，東至台東縣海端鄉德高村，與花東縱谷公路相會，Google地圖則將整條台20線全線稱之為南橫公路。大家印象中的南橫是一條漫長的山路，不過卻不知道漫漫路途中隱藏著大自然鬼斧神工的美景，接下來就來盤點被譽為此生必去，不可錯過宛如人間仙境的南橫景點。

天龍古道

南橫八景之一，在南橫公路尚未開通前，天龍古道是利稻等部落居民唯一聯外道路，直到現今也是除南橫公路外的唯一替代聯外道路。天龍古道所在的峽谷區蘊藏著「臺灣山林原型」的峽谷岩生植被生態，沿途還可看到臺灣特有種「天龍二葉松」，是充滿珍貴、豐富自然生態的古道，步道中也有解說牌，是充滿生態旅遊與人文教育的環境，也是南橫著名的健行道路之一。

蘊藏著「臺灣山林原型」的峽谷岩生植被生態，還可看到臺灣特有種「天龍二葉松」，是充滿珍貴、豐富自然生態的古道。圖擷自 台東觀光旅遊網 分享 facebook

霧鹿峽谷

經由霧鹿溪長時間的侵蝕沖刷，切割而成的大S型峽谷，景觀十分雄偉壯闊，由於中央山脈關山連峰在此形成一處斷崖，更顯得霧鹿峽谷氣勢磅礡。蜿蜒清澈的霧鹿溪湍急而下，雄偉壯闊的峽谷景觀媲美太魯閣國家公園，其中從霧鹿峽谷山壁夾縫中湧出鹼性碳酸泉，在溫泉長年洗禮下所產生的鐘乳石現象，黑黃交雜色彩斑斕的岩壁，也成為霧鹿峽谷的特殊奇景。

霧鹿溪長時間的侵蝕沖刷，切割而成的大S型峽谷，景觀十分雄偉壯闊。圖擷自 花東縱谷國家風景區 分享 facebook

利稻部落

利稻是南橫公路東段的一個布農族聚落，從地勢平坦的河階台地上向下眺望，可望見排列有序的紅瓦房、青翠的田野以及雲霧繚繞的遼闊景色。在那裡還可以品嚐到在地的原住民風味料理，也可挑選到獨具特色的布農族藝品，由於是南橫公路東段的要站，因此往返南橫公路的途中，許多遠途經過的車輛會在此稍作休息。

南橫公路東段的一個布農族聚落，由於是南橫公路東段的要站，因此往返南橫公路的途中，許多遠途經過的車輛會在此稍作休息。圖擷自 台東觀光旅遊網 分享 facebook

向陽森林遊樂區

海拔約2320公尺，處於高雄與臺東的交界處，區內生態資源豐富，當中以台灣二葉松和紅檜為中高海拔主要樹種。園區內共有五條森林步道分別為檜木林棧道(680公尺)、向陽(660公尺)、松陽(1,770公尺)、向松(800公尺)及松濤(1,560公尺)，其中的松濤步道是前往嘉明湖的路線之一。除了豐富的森林景觀，還可以看到壯麗的日出景致、雲海景觀，其中野生動物棲息地保存良好，於是平常罕見的帝雉與藍腹鷴，也有機會和他們在此相遇。

其中有五條森林步道，區內生態資源豐富，當中以台灣二葉松和紅檜為中高海拔主要樹種，還有帝雉與藍腹鷴等罕見野生動物。圖擷自 台東觀光旅遊網 分享 facebook

天池

天池為南橫公路梅山至埡口著名的高山湖泊地形景觀，海拔約2300公尺，約在南橫公路135公里處，是南橫東、西段客運班車交會處。湖泊終年不乾，深約2公尺，由於形狀如心臟，故又稱為心湖，亦有高山之心之稱。因地處高海拔，經常有雲霧繚繞，宛若天上池畔。而台20線南橫公路梅山口至天池路段自2009年莫拉克颱風受損封閉超過10年，但已於2020年1月13日正式復通。

因地處高海拔，經常有雲霧繚繞，宛若天上池畔。圖擷自 維基百科 分享 facebook

栗松溫泉

擁有全台最美野溪溫泉秘境之稱的栗松溫泉位於標高1075公尺的新武呂溪支流峽谷，是一處尚未開發的野溪溫泉，溫泉源頭來自岩壁，屬於瀑布型溫泉。溫泉的水溫約45-65度，酸鹼值約pH7，屬於弱鹼性的碳酸泉。但要到達栗松溫泉過程並不輕鬆，須徒步約40分鐘，其中除了前段緩下坡之外，有約900公尺的陡下切路段需要克服，下切至河谷後還須溯溪或攀爬石頭才能觀賞到翡翠色栗松溫泉的美景。前往栗松溫泉不容易而且需要注意自身安全，並建議於枯水期前往。