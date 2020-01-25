過年觀海看夕陽！2020抹茶波波草再開放 中南部6走春地點看這

2020農曆新年開始，無論去年過得如何，過了除夕，一切都是新的開始，這時安排個旅行來好好放鬆、順便趕走2019的壞心情。春節總是寒冷的天氣，相當適合來到南部去避冬，以下精選幾個中南部走春景點，讓你拋開城市的壅擠、充飽電迎向2020的到來。

天堂古堡享受被芬多精包圍。 取材自天堂古堡官網 分享 facebook

1.苗栗天空之城-天堂古堡

大家有看過宮崎駿的動畫天空之城嗎？是否也為裡面似真似假的場景感到迷惑，苗栗大湖天空古堡就像是真實版的天空之城，讓人散步、拍照到捨不得離去，吸收大自然芬多精之餘，還能在古堡餐廳享受美好的午茶點心，逛累了也能去鳥v.s人享受餐點，度過愜意的午茶時光。

花海拍起來浪漫十足。 取材自沐心泉休閒農場 分享 facebook

2.台中沐心泉休閒農場

大片的花海總是讓人沉醉其中，台中的沐心泉休閒農場以美麗的花海聞名，一年四季都不同的美景可賞、可拍照，目前1月盛開的河津櫻已捎來春天的氣息，花色隨著水分、日曬、時間有不同的變化，所以一棵櫻花就會有豐富的花色，河津櫻雖然是單瓣的花朵，但是因為花朵大花苞密集，所以看起來也是非常的豐富茂密。

彰化田尾「台版波波草」模樣可愛，近日爆紅卻受到破壞。記者林敬家／攝影 分享 facebook

3.彰化波波草田

前陣子臉書、ig狂洗版的田尾波波草真的超療癒，看著一大群綠色圓球植物排排站，直接讓人萌發少女心。之前業者是免費開放，但因為許多不肖人士在拍照時傷及波波草，甚至一度閉園禁止遊客進入，目前為了有效控制遊客量，業者入園須收50元清潔費。除了整齊如「抹茶團子」的波波草，入口處也有肥滾滾的多肉植物在販售。

古色古香的景緻，光是看著就覺得心靈平靜。 記者陳妍霖／攝影 分享 facebook

4.南投仙佛寺

過年來南投別只去紫南宮！還有位於國姓鄉的仙佛寺也相當直得一訪，寺內階梯上的石燈籠、石雕還有松樹，有日本神社的氛圍。殿堂採用唐式建築，可以感受到莊重的禪意，更能感受到一種古樸感。推薦春節連假來這裡遠離塵囂，好好欣賞仙佛寺裡獨特的景致。

太平雲梯春節期間除24日除夕當日休園外，其餘時間正常營業。記者黃晴雯／攝影 分享 facebook

5.嘉義太平雲梯

太平雲梯為台灣最長海拔最高的景觀吊橋，能夠居高臨下把整座山脈都一覽無遺，好天氣時更能把夕陽、晚霞和雲海都盡收眼底，還能遠眺嘉南平原和台灣海峽。不過現場票券有名額限制，建議想前往的人最好先預約購票。另外2020年春節期間2/25至2/28，每天營業時間為從早上九點到晚上八點，大家可以在橋上欣賞到山中百萬夜景。

想拍遼闊的海灘美照，這裡也很好取景。 翻攝自Google Maps 分享 facebook

6.台南橋頭海灘公園

想在台南看夕陽，多數人腦中第一個閃過的就是觀夕平台，但在四草橋下「橋頭海灘公園」也是絕色，想拍文青風、森林系、海灘網美照都能一次滿足，別有一番意境的隱藏版枯枝小徑，這裡擁有獨特的地形景觀及豐富的自然資源，同時欣賞到絕美海景與夕陽，成為情人約會的熱門景點。