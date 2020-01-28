別只會去陽明山！2020北部走春超精選 想熱血打棒球還是當網美？
農曆新年假期到來，你的心是否早已蠢蠢欲動想出門走春？說到走春，最討厭的絕對是人山人海、各種塞車，雖說人多好熱鬧，但一想到拍照許多路人甲乙丙須要閃開就心煩，以下幫大家蒐羅北部走春景點，口袋名單別再只有故宮、陽明山、九份等地，讓你終於不用人擠人。
北部：
賞花不一定要到陽明山！尤其平日就滿滿人潮，過年更無法想像...而「2020士林官邸春節花卉展」從25日大年初一開始展出，園區打造繽紛喜氣的花之饗宴與民眾共迎金鼠年。
2.北投古蹟、泡湯一日遊
農禪寺水月道場呈現的水中月、空中花，將簡約的建築與藍天山影倒映池中，告別緊繃情緒後，還可以到梅庭及北投溫博館這些充滿日式風味的建築拍照留念，或在寒冷天裡泡湯、泡腳，讓人暖呼呼過新年。
3.東北角海景步道一日遊
看膩了城市的車水馬龍，可以前往鼻頭角步道，它在山稜上築起一抹優雅的長城，更能順遊新開放的聽濤營區；而南子吝步道那無敵海景讓人360度擁抱大海，跟本是超犯規美景。過年期間想避開人潮，走入山林也是不錯的選擇。
4.新竹頭前溪豆腐岩
在社群媒體發燒很久的豆腐岩，絕對是愛拍照的你不可錯過的景點，位於新竹北部的頭前溪旁，排排並立的的岩塊如同豆腐般方正，無論是在晴朗的白天、接近日落的傍晚時分，或是燈光旖旎的夜晚都美到不行，來到新竹走春時，別忘了來頭前溪豆腐岩看看風景、吹吹風，享受岸邊的愜意風光。
5.桃園最新景點史努比棒球名人堂
名人堂花園大飯店擁有高32公尺的大棒球點綴，直接躍身為龍潭新地標，加上巨大的球棒，光是外觀就超吸引人，重點裡面仔細介紹台灣棒球歷史，展示職棒明星們的球衣，以及台灣棒球光輝史的各種紀錄，帶大家深入了解國球，連去年引退的恰恰彭政閔球衣都有收藏，絕對讓資深球迷看的熱淚盈眶。
另外也有史努比主題館，跟名人堂一樣都是免費參觀，這裡不僅可以體驗打棒球的樂趣，當然拍照也是拍到過癮的。
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