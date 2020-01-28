別只會去陽明山！2020北部走春超精選 想熱血打棒球還是當網美？

台北市陽明山今年平菁街寒櫻提早1個月出來見客。圖／台北市工務局提供 分享 facebook 農曆新年假期到來，你的心是否早已蠢蠢欲動想出門走春？說到走春，最討厭的絕對是人山人海、各種塞車，雖說人多好熱鬧，但一想到拍照許多路人甲乙丙須要閃開就心煩，以下幫大家蒐羅北部走春景點，口袋名單別再只有故宮、陽明山、九份等地，讓你終於不用人擠人。

北部：

士林官邸玫瑰園中梅花悄悄綻放。圖／北市工務局提供 分享 facebook 1.士林官邸賞花

賞花不一定要到陽明山！尤其平日就滿滿人潮，過年更無法想像...而「2020士林官邸春節花卉展」從25日大年初一開始展出，園區打造繽紛喜氣的花之饗宴與民眾共迎金鼠年。

北市產業發展局管轄的北投區泉源公園免費泡腳溫泉，從24日除夕到27日初三將休園4日。圖／產業局提供 分享 facebook 2.北投古蹟、泡湯一日遊

農禪寺水月道場呈現的水中月、空中花，將簡約的建築與藍天山影倒映池中，告別緊繃情緒後，還可以到梅庭及北投溫博館這些充滿日式風味的建築拍照留念，或在寒冷天裡泡湯、泡腳，讓人暖呼呼過新年。

鼻頭角步道。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 3.東北角海景步道一日遊

看膩了城市的車水馬龍，可以前往鼻頭角步道，它在山稜上築起一抹優雅的長城，更能順遊新開放的聽濤營區；而南子吝步道那無敵海景讓人360度擁抱大海，跟本是超犯規美景。過年期間想避開人潮，走入山林也是不錯的選擇。

新竹市與竹北交界的頭前溪豆腐岩，河川上一塊塊岩石宛如豆腐排排站，可愛又療癒。 圖／新竹市政府提供 分享 facebook 4.新竹頭前溪豆腐岩

在社群媒體發燒很久的豆腐岩，絕對是愛拍照的你不可錯過的景點，位於新竹北部的頭前溪旁，排排並立的的岩塊如同豆腐般方正，無論是在晴朗的白天、接近日落的傍晚時分，或是燈光旖旎的夜晚都美到不行，來到新竹走春時，別忘了來頭前溪豆腐岩看看風景、吹吹風，享受岸邊的愜意風光。

5.桃園最新景點史努比棒球名人堂

名人堂花園大飯店擁有高32公尺的大棒球點綴，直接躍身為龍潭新地標，加上巨大的球棒，光是外觀就超吸引人，重點裡面仔細介紹台灣棒球歷史，展示職棒明星們的球衣，以及台灣棒球光輝史的各種紀錄，帶大家深入了解國球，連去年引退的恰恰彭政閔球衣都有收藏，絕對讓資深球迷看的熱淚盈眶。

另外也有史努比主題館，跟名人堂一樣都是免費參觀，這裡不僅可以體驗打棒球的樂趣，當然拍照也是拍到過癮的。