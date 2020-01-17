迎金鼠年用九柑仔店 變身亮麗動人彩繪燈籠屋

三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點；迎新年，歡迎返鄉遊子，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，與在地社區下午發起彩繪燈籠活動，數十名在地學校居民及小朋友，在柑仔店彩繪燈籠高掛布置，25日大年初一到元宵節2月8日展出。

用九柑仔店下午如過年般熱鬧滾滾，黃淑晴臉書號召營造人情味柑仔店，徵求彩繪燈籠志工，在地國小及居民熱情響應，議員黃鉦凱到場參與，大家以家鄉風土人情景點等圖案發想，拿彩筆在燈籠上色，一個個帶著濃濃家鄉情的美麗燈籠完成，高掛布置柑仔店，營造過年喜氣洋洋氣氛，歡迎返鄉遊子及各地遊客。

因用九柑仔店電視劇，讓各地朋友來此看到嘉縣純樸美麗， 為活化柑仔店，黃淑晴策畫音樂會，感動縣長翁章梁，指示文觀局舉辦三代同堂音樂會，推出追劇觀光公車，「用九柑仔店」下片，黃淑晴號召彩繪用九柑仔店，擔心沒人幫忙彩繪，沒想到，社區學校及企業團體主動協助，朴子市長吳品叡贊助150個燈籠，議員林緗亭過年將到場直播，送嚴選伴手禮給幸運朋友。