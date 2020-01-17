親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學測第一天考完對答案！ 國、英、社三科解答出爐

迎金鼠年用九柑仔店 變身亮麗動人彩繪燈籠屋

2020-01-17 18:42聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點；迎新年，歡迎返鄉遊子，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，與在地社區下午發起彩繪燈籠活動，數十名在地學校居民及小朋友，在柑仔店彩繪燈籠高掛布置，25日大年初一到元宵節2月8日展出。

用九柑仔店下午如過年般熱鬧滾滾，黃淑晴臉書號召營造人情味柑仔店，徵求彩繪燈籠志工，在地國小及居民熱情響應，議員黃鉦凱到場參與，大家以家鄉風土人情景點等圖案發想，拿彩筆在燈籠上色，一個個帶著濃濃家鄉情的美麗燈籠完成，高掛布置柑仔店，營造過年喜氣洋洋氣氛，歡迎返鄉遊子及各地遊客。

因用九柑仔店電視劇，讓各地朋友來此看到嘉縣純樸美麗， 為活化柑仔店，黃淑晴策畫音樂會，感動縣長翁章梁，指示文觀局舉辦三代同堂音樂會，推出追劇觀光公車，「用九柑仔店」下片，黃淑晴號召彩繪用九柑仔店，擔心沒人幫忙彩繪，沒想到，社區學校及企業團體主動協助，朴子市長吳品叡贊助150個燈籠，議員林緗亭過年將到場直播，送嚴選伴手禮給幸運朋友。

由張軒睿、莫允雯主演的用九柑仔店，改編自漫畫家阮光民同名漫畫作品，劇情描述1名離開鄉下到都市工作男主角俊龍（張軒睿飾）在祖父病倒住院後，決定回家鄉繼承柑仔店的故事，該劇演員陣容強大，加上描述異鄉打拚遊子發許多共鳴，被封「最催淚台劇」。用九柑仔店地址在六腳鄉潭子墘90號。

嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初...
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初一到元宵節2月8日展出。圖／黃淑晴提供
分享
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初...
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初一到元宵節2月8日展出。圖／黃淑晴提供
分享
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初...
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初一到元宵節2月8日展出。圖／黃淑晴提供
分享
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初...
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初一到元宵節2月8日展出。圖／黃淑晴提供
分享
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初...
嘉義縣六腳鄉用九柑仔店彩繪燈籠活動，在地學校居民及小朋友彩繪燈籠高掛布置，大年初一到元宵節2月8日展出。圖／黃淑晴提供
分享

音樂會嘉義伴手禮

延伸閱讀

臥床畫希望 口含筆彩繪「春意盎然」

迎新年用九柑仔店彩繪燈籠 營造人情味嘉義新景...

汐止元宵提燈遊老街 邀民學彩繪燈籠

新莊千人彩繪燈籠 將點燈展出到2月11日

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／國際級美景都在這！ 最新宣傳影片網驚艷：這裡是屏東嗎？

2020-01-17 14:13

雲林小漁村廟口大金鼠 成為最夯的鼠年送財網紅

2020-01-17 12:38

福壽山梅花季登場 各色梅花綻放還有半紅半白鴛鴦梅

2020-01-17 07:32

北市南港親子新館 嬉戲百坪原野森林 民眾叫好

2020-01-17 00:21

北市第一個 馬場町刑場登錄史蹟

2020-01-17 00:08

臥床畫希望 口含筆彩繪「春意盎然」

2020-01-16 23:42

金門花海迎新春 夢幻好拍景點

2020-01-16 23:40

台南號稱文化古都 留住歷史記憶得加把勁

2020-01-16 23:19

台南歸仁300多年古井 建商夷為平地

2020-01-16 23:10

大恐龍后里現蹤 今年台灣燈會好刺激

2020-01-16 22:32

感動鼠高美特展 43所國中小發表215個家鄉特色文化色彩

2020-01-16 20:27

嘉義私房景點「冬日落羽松秘境」 配上太保花海一次滿足

2020-01-16 17:27

美！花蓮花海 美崙山米老鼠躍立

2020-01-16 00:03

六甲落羽松 稻梗打造黃金鼠

2020-01-15 23:56

大湖慶元宵 千人挼粄圓報名

2020-01-15 23:29

月津港燈節周末登場 夢幻光影「海市蜃樓」

2020-01-15 23:12
看更多

熱門文章

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

彰化台灣民俗村傳開拆地方譁然！縣府：將勒令停工開罰

2020-01-17 12:58

侯友宜：未來新北市的第二行政中心將設在三重區

2020-01-17 00:09

3Q陳柏惟曾是全台跳舞機冠軍 網看了影片秒圈粉

2020-01-17 09:31

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

好像逛百貨公司！台南麻豆農會超市變時尚 明天新開幕

2020-01-17 13:32

台中雙十公車初一上路 谷關泡溫泉來回只要20元

2020-01-17 07:30

台南歸仁300多年古井 建商夷為平地

2020-01-16 23:10

黃偉哲小內閣大地震？傳至少6局處長換人

2020-01-17 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top