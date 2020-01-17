雲林小漁村廟口大金鼠 成為最夯的鼠年送財網紅

因一位3D彩繪大師曾進成進駐，造就了雲林縣偏遠的四湖鄉萡子寮喔熊藝術村，成了網紅的彩繪村，不僅整座村因立體彩繪吸引遊客，帶來觀光，曾進成大師應當天普天宮王爺廟主委蔡隆全的請託，在廟口畫了一隻金鼠送財的立體「鼠畫」，一完成PO網馬上再引起注目，這隻廟口大金鼠不僅咬錢，還可讓人坐上金鼠鼠來寶，充滿喜氣，預料將可成為雲林鼠年最夯的互動彩繪動畫。

知名的3D彩繪大師曾進成，近年來完成多個知名彩繪村，其以雲林縣四湖鄉的萡子寮村，原本是一座偏僻的小漁村，3年前國家風景區雲嘉南管理處邀請曾進成，進駐該村彩繪，第一件作品把路邊的一座電信線路箱，以當地名產烏魚子，畫成烏魚子娃娃機，不到兩周就在網路爆紅。

接著曾大師又在村內完成數十幅互動彩繪，每一幅都立體生動，甚至有一幅神像，神眼還會跟著人的眼睛跑，讓人驚艷不已，使得這座小漁村，因有曾大師而成名，甚至假日都有人包遊覽車到訪，在彩繪村已逐漸浮濫的當下，這座萡子寮喔熊藝術村一枝獨秀。

除了讓小村成名，當地的王爺廟四湖萡子寮也遊客日增，廟主委蔡隆全，鑑於年節已到，想裝置一些應景的圖畫，於是前兩天找曾大師到廟裡泡茶，蔡主委說，老師阿~鼠年過年哪天，可不可以畫一隻老鼠在廟前，安捏呼來七逃的人照相，足賀ㄟ（很好）！

曾進成為感謝他費心打造四湖萡子寮喔熊藝術村期間，蔡主委對他的照顧，曾大師摸摸頭髮笑笑就答應了，見曾大師點頭了，蔡主委馬上進一步要求「這隻發財是奉獻ㄟ哦！」（意思是無酬勞義務畫的）。曾大師點了點頭「我知啦！」並笑著回說，吃土慣了，沒要緊啦！王爺公ㄟ保庇就好。

於是才三天工夫，曾進成從備料構圖到完成，一隻斗大生動的大金鼠，活靈活現在廟口，立體感十足，小朋友坐上去，還真如坐上金鼠，鼠口咬錢象徵金鼠送財，充滿年節喜氣，許多老村民一旁觀畫三天，也搖頭不禁讚歎曾大師的功力。