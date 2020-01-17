親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中國2019大數據：人口破14億 生育數大躍進飢荒後最低

莒光園地少校主播被捉姦PO網 國防部祭大過要汰除她

雲林小漁村廟口大金鼠 成為最夯的鼠年送財網紅

2020-01-17 12:38聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

因一位3D彩繪大師曾進成進駐，造就了雲林縣偏遠的四湖鄉萡子寮喔熊藝術村，成了網紅的彩繪村，不僅整座村因立體彩繪吸引遊客，帶來觀光，曾進成大師應當天普天宮王爺廟主委蔡隆全的請託，在廟口畫了一隻金鼠送財的立體「鼠畫」，一完成PO網馬上再引起注目，這隻廟口大金鼠不僅咬錢，還可讓人坐上金鼠鼠來寶，充滿喜氣，預料將可成為雲林鼠年最夯的互動彩繪動畫。

知名的3D彩繪大師曾進成，近年來完成多個知名彩繪村，其以雲林縣四湖鄉的萡子寮村，原本是一座偏僻的小漁村，3年前國家風景區雲嘉南管理處邀請曾進成，進駐該村彩繪，第一件作品把路邊的一座電信線路箱，以當地名產烏魚子，畫成烏魚子娃娃機，不到兩周就在網路爆紅。

接著曾大師又在村內完成數十幅互動彩繪，每一幅都立體生動，甚至有一幅神像，神眼還會跟著人的眼睛跑，讓人驚艷不已，使得這座小漁村，因有曾大師而成名，甚至假日都有人包遊覽車到訪，在彩繪村已逐漸浮濫的當下，這座萡子寮喔熊藝術村一枝獨秀。

除了讓小村成名，當地的王爺廟四湖萡子寮也遊客日增，廟主委蔡隆全，鑑於年節已到，想裝置一些應景的圖畫，於是前兩天找曾大師到廟裡泡茶，蔡主委說，老師阿~鼠年過年哪天，可不可以畫一隻老鼠在廟前，安捏呼來七逃的人照相，足賀ㄟ（很好）！

曾進成為感謝他費心打造四湖萡子寮喔熊藝術村期間，蔡主委對他的照顧，曾大師摸摸頭髮笑笑就答應了，見曾大師點頭了，蔡主委馬上進一步要求「這隻發財是奉獻ㄟ哦！」（意思是無酬勞義務畫的）。曾大師點了點頭「我知啦！」並笑著回說，吃土慣了，沒要緊啦！王爺公ㄟ保庇就好。

於是才三天工夫，曾進成從備料構圖到完成，一隻斗大生動的大金鼠，活靈活現在廟口，立體感十足，小朋友坐上去，還真如坐上金鼠，鼠口咬錢象徵金鼠送財，充滿年節喜氣，許多老村民一旁觀畫三天，也搖頭不禁讚歎曾大師的功力。

這隻廟口金鼠昨天完工一 PO網，馬上引起網友熱烈按讚，很多人都想前往坐坐金鼠，為鼠年討討喜氣，沾沾財運。

彩繪大師曾進成在小漁村完成第一幅烏魚子娃娃機開始，創造了喔熊彩繪藝術村。記者蔡維...
彩繪大師曾進成在小漁村完成第一幅烏魚子娃娃機開始，創造了喔熊彩繪藝術村。記者蔡維斌／翻攝
分享
萡子寮村的地面的年字，讓人一走進村就可感受濃濃年味。記者蔡維斌／翻攝
萡子寮村的地面的年字，讓人一走進村就可感受濃濃年味。記者蔡維斌／翻攝
分享
曾進成大師完成的神像眼睛會跟著人跑，十分神奇。記者蔡維斌／翻攝
曾進成大師完成的神像眼睛會跟著人跑，十分神奇。記者蔡維斌／翻攝
分享
3D彩繪大師曾進成，應雲林縣四湖鄉萡子寮溫府千歲普天宮之邀，義務完成廟口金鼠送財...
3D彩繪大師曾進成，應雲林縣四湖鄉萡子寮溫府千歲普天宮之邀，義務完成廟口金鼠送財，在地上圖繪的金鼠，立體如真，今天PO網馬上有人趕往一睹為快。記者蔡維斌／翻攝
分享
3D彩繪大師曾進成，應雲林縣四湖鄉萡子寮溫府千歲普天宮之邀，義務完成廟口金鼠送財...
3D彩繪大師曾進成，應雲林縣四湖鄉萡子寮溫府千歲普天宮之邀，義務完成廟口金鼠送財，在地上圖繪的金鼠，立體如真，今天PO網馬上有人趕往一睹為快。記者蔡維斌／翻攝
分享
3D彩繪大師曾進成，應雲林縣四湖鄉萡子寮溫府千歲普天宮之邀，義務完成廟口金鼠送財...
3D彩繪大師曾進成，應雲林縣四湖鄉萡子寮溫府千歲普天宮之邀，義務完成廟口金鼠送財，在地上圖繪的金鼠，立體如真，今天PO網馬上有人趕往一睹為快。記者蔡維斌／翻攝
分享

彩繪村國家風景區

延伸閱讀

理財大師洪寶山／年終獎金理財

高績效教練／跟著企管大師規劃未來

蔡英文是語言大師！他預測下一變是：台灣（中華...

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

福壽山梅花季登場 各色梅花綻放還有半紅半白鴛鴦梅

2020-01-17 07:32

北市南港親子新館 嬉戲百坪原野森林 民眾叫好

2020-01-17 00:21

北市第一個 馬場町刑場登錄史蹟

2020-01-17 00:08

臥床畫希望 口含筆彩繪「春意盎然」

2020-01-16 23:42

金門花海迎新春 夢幻好拍景點

2020-01-16 23:40

台南號稱文化古都 留住歷史記憶得加把勁

2020-01-16 23:19

台南歸仁300多年古井 建商夷為平地

2020-01-16 23:10

大恐龍后里現蹤 今年台灣燈會好刺激

2020-01-16 22:32

感動鼠高美特展 43所國中小發表215個家鄉特色文化色彩

2020-01-16 20:27

嘉義私房景點「冬日落羽松秘境」 配上太保花海一次滿足

2020-01-16 17:27

美！花蓮花海 美崙山米老鼠躍立

2020-01-16 00:03

六甲落羽松 稻梗打造黃金鼠

2020-01-15 23:56

大湖慶元宵 千人挼粄圓報名

2020-01-15 23:29

月津港燈節周末登場 夢幻光影「海市蜃樓」

2020-01-15 23:12

屏東車城福安宮「拜頭香」 鼠年金幣、發財金等你拿

2020-01-15 16:52
看更多

熱門文章

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

新竹熱血三民所長號召明天捐血 一次可領8大好禮

2020-01-16 16:30

侯友宜：未來新北市的第二行政中心將設在三重區

2020-01-17 00:09

店家送817份雞排 林智堅化身一日店長加碼青草茶

2020-01-16 16:40

3Q陳柏惟曾是全台跳舞機冠軍 網看了影片秒圈粉

2020-01-17 09:31

青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大爆發

2020-01-16 17:12

初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

2020-01-16 15:50

「H外套」不夠看 「HH外套」因侯友宜爆紅

2020-01-16 18:29

南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

2020-01-16 14:08

墾丁旅遊人氣觸底反彈？業者從每月數據找到答案

2020-01-16 18:11

台中雙十公車初一上路 谷關泡溫泉來回只要20元

2020-01-17 07:30

彰化台灣民俗村傳開拆地方譁然！ 縣府：將勒令停工開罰

2020-01-17 12:58

台南歸仁300多年古井 建商夷為平地

2020-01-16 23:10

馬場町刑場通過登錄為史蹟 北市第一、全台第二

2020-01-16 20:01

黃偉哲小內閣大地震？傳至少6局處長換人

2020-01-17 12:00

金門新打卡景點！花海與超大型搖搖馬吸引民眾搶拍

2020-01-16 19:23

高市戶政系統大當機 高市府和內政部尚在查原因

2020-01-16 15:36

年前暖心禮物 基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭

2020-01-16 18:02

春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01

高捷四大發卡組織開通 行動支付最多元

2020-01-16 16:20

三地門禁伐補償金少1700萬 居民刷存摺嘆難過年

2020-01-16 15:57

北捷X關渡宮 財神到站發財金票卡 大排長龍

2020-01-16 15:39

福壽山梅花季登場 各色梅花綻放還有半紅半白鴛鴦梅

2020-01-17 07:32

基金二路分隔島移除增1車道 紓解金山萬里往基隆塞車

2020-01-17 09:48

防堵實價登錄造假 北市祭查價三箭

2020-01-16 18:20

環狀線第1階段將通車 通勤時間票價都將減少

2020-01-16 17:10

台中議會綠添砲手！王立任遞補議員今就職

2020-01-17 09:58

影／韓國瑜春安慰勤發紅包 強調安居才有樂業

2020-01-16 22:08

全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

2020-01-16 14:36

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

5、6年級生共同記憶 金山青年活動中心租約換屋爭議解

2020-01-17 11:05

不讓家貧學生要打工無法過年 嘉義家扶推385萬元助學金

2020-01-16 18:13

燈會涉違採購法？ 中市府：得標商無力招商換人執行

2020-01-16 17:28

嘉義私房景點「冬日落羽松秘境」 配上太保花海一次滿足

2020-01-16 17:27

內灣車站與日本若櫻站締結姊妹車站 促台日觀光人潮

2020-01-16 16:07

2/15補班課 中市教局公佈下學期行事曆原則

2020-01-16 15:36

嘉義太保花海節週六登場 限量公仔瓜哥、番茄妹超吸睛

2020-01-16 15:35

海底撈輔導小學生寫作業 家長笑喊：台中店快跟進

2020-01-17 11:34

辦年貨基隆各市場22日起加強交通疏導、管制措施出爐

2020-01-16 14:34

土地卡關 愛情摩天輪無法招商

2020-01-16 23:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top