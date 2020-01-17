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福壽山梅花季登場 各色梅花綻放還有半紅半白鴛鴦梅

2020-01-17 07:32聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

農曆新年迎春丶賞寒梅之時，台中市和平區的福壽山農場梅樹已陸續盛開，農場場長巫嘉昌表示，農場種植約500多株梅樹，花色與種類豐富，不同梅花品種，紅的、粉的、白的、黃的、綠的梅花相繼盛開，將農場妝點得非常繽紛。

到了冬天，福壽山農場最討喜的就是梅花，約從12月底到隔年1月底，是農場梅花盛開的季節。梅花清香，這裡的梅花密集種植，接近成人身高，入夜後寧靜時分，走過梅花樹下就聞到陣陣梅花香，令人流連忘返。

福壽山農場種滿了梅樹，品種多，梅花盛開時，有如梅花的基因庫一般，紅的、粉的、白的、青的都有。巫嘉昌表示，最特別的是在松盧與福壽山莊前的鴛鴦梅，可以看到同一朵梅花出現一半紅一半白的特殊品種，相當少見的梅花突變種「鴛鴦梅」讓遊客稱奇。

農場內飛雪亭周邊種植了滿滿梅樹，已有年紀的果梅，單瓣白色的梅花高雅，要遠眺雪山與梅花共景，飛雪亭是不可錯過的絕佳景點。果樹觀察區的觀賞梅盛開時，重瓣雪白的梅花猶如一串串的棉花糖在樹上。藍藍的天空，加上怒放的梅花林，美不勝收。

農場冬天還有名稱是梅卻不是的花，像是在旅遊中心前的松紅梅、茶梅，奇花異草果的白娟梅，以及場部前的蠟梅，因為這些花的形狀、香味、開花的時間都和梅花相近，所以被套上了「梅」字，也為農場景觀增添色彩。

巫嘉昌說，農曆新春到福壽山農場，預估是農場最美麗與浪漫的時刻，梅花、桃花、梨花、櫻花將會陸續盛開，歡迎民眾上山賞花迎春。

福壽山農場梅花品系多，還有一半紅一半白的鴛鴦梅。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花品系多，還有一半紅一半白的鴛鴦梅。圖／福壽山農場提供
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福壽山農場梅花種類多，目前正是賞花時節。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花種類多，目前正是賞花時節。圖／福壽山農場提供
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福壽山農場梅花品系多，還有一半紅一半白的鴛鴦梅。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花品系多，還有一半紅一半白的鴛鴦梅。圖／福壽山農場提供
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福壽山農場梅花品系多，目前正是賞花時節。圖／福壽山農場提供
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梅花賞梅櫻花

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