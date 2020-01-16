親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

預防動物虐待：在黑名單與個資法之間找出路

感動鼠高美特展 43所國中小發表215個家鄉特色文化色彩

2020-01-16 20:27聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會，今年再度攜手合作，由藝術家莊普以抽象幾何創作「感動鼠」原型，結合藝術家撒古流繪製的老鼠版畫，及甲骨文的「鼠」字變化等，帶領觀眾從藝術到科普，多元面向認識12生肖之首的「鼠」。

「感動鼠—兒童暨青少年彩繪高美特展」即日起至4月12日在高美館舉行。這次展出的1千件彩繪「小感動鼠」作品，是高雄市、屏東縣、台南市共43所學校的藝術領域教師，帶領1千名國中小學生，透過文化體驗踏查與色彩採集，將代表家鄉的文化特色與色彩作為靈感所完成的創作。

展場發想自鼠愛吃的乳酪，以三角切塊立面造型呈現出趣味與幸福感，結合高美館典藏作品藝術家撒古流‧ 巴瓦瓦隆版畫《大豐收》、鼠的漢字線條拼圖與鼠知識。展覽期間開放免費參觀，並規畫2千名師生到高美館進行校外教學。

參與彩繪的43所國中小學校，共發表215個代表家鄉特色的文化色彩，高雄地區包括甲仙「檳榔心芋紫」、旗山「香蕉黃」、鳳山「赤山粿紅」、岡山「豆瓣醬紅」、紅毛港聚落「咕咾石牆灰」、 元帥府遶境「陣頭獅橘」、鹽埕玫瑰聖母堂「石牆灰」、壽山「獼猴棕」、愛河「河水藍」等。

屏東地區包括阿猴城門「鵝卵石灰」、屏東書院「夯土牆紅」佳冬「巴掌蓮霧紅」等，台南地區則有關廟「鳳梨黃」、安平「蚵殼灰」等，此外客家服飾的「藍衫藍」、排灣族傳統服飾 的「織布黑」與送柴傳情的「木柴褐」等，也被孩子選作代表族群服飾與習俗的文化色彩。

新威國小色彩靈感來自在地信仰中心西方伯公祠的「伯公灰」、客家服飾的「花布桃」，在地農產的的「木瓜桔」、特色生物的「新威斑蝶紫」，以及校園植物的「吉貝木綿綠」，從人文景觀與豐饒物產中，探索客家文化與自然之美。

甲仙國小色彩靈感來自在地農產「紅薑黃」，與「檳榔心芋紫」，在地信仰中心龍鳳寺的「屋簷紅」、百年老樹的「樟樹綠」，以及史前化石「高麗花月蛤灰」，從人文景觀與豐饒物產中，領略文化與自然的繽紛之美。校長陳姚如表示，這次特別邀請社區文史老師與家長共同參與，帶著孩子參訪甲仙化石館，並踏查甲仙老街上的百年老樟樹，透過拜訪甲仙芋頭店鋪的創辦人，了解芋頭的料理與多種吃法。

甲仙國小色彩靈感來自在地農產「紅薑黃黃」，與「檳榔心芋紫」，在地信仰中心龍鳳寺的...
甲仙國小色彩靈感來自在地農產「紅薑黃黃」，與「檳榔心芋紫」，在地信仰中心龍鳳寺的「屋簷紅」、百年老樹的「樟樹綠」，和史前化石「高麗花月蛤灰」。記者徐如宜／攝影
分享
新威國小色彩靈感來自在地信仰中心西方伯公祠的「伯公灰」、客家服飾的「花布桃」，在...
新威國小色彩靈感來自在地信仰中心西方伯公祠的「伯公灰」、客家服飾的「花布桃」，在地農產的的「木瓜桔」、特色生物的「新威斑蝶紫」，以及校園植物的「吉貝木綿綠」。記者徐如宜／攝影
分享
新威國小色彩靈感來自在地信仰中心西方伯公祠的「伯公灰」、客家服飾的「花布桃」，在...
新威國小色彩靈感來自在地信仰中心西方伯公祠的「伯公灰」、客家服飾的「花布桃」，在地農產的的「木瓜桔」、特色生物的「新威斑蝶紫」，以及校園植物的「吉貝木綿綠」。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會合作，推出「感動鼠—兒童暨青少年彩繪高美...
高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會合作，推出「感動鼠—兒童暨青少年彩繪高美特展」。記者徐如宜／攝影
分享
甲仙國小色彩靈感來自在地農產「紅薑黃黃」，與「檳榔心芋紫」，在地信仰中心龍鳳寺的...
甲仙國小色彩靈感來自在地農產「紅薑黃黃」，與「檳榔心芋紫」，在地信仰中心龍鳳寺的「屋簷紅」、百年老樹的「樟樹綠」，和史前化石「高麗花月蛤灰」。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會合作，推出「感動鼠—兒童暨青少年彩繪高美...
高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會合作，推出「感動鼠—兒童暨青少年彩繪高美特展」。記者徐如宜／攝影
分享

屏東縣藝術家信仰

延伸閱讀

迎新年用九柑仔店彩繪燈籠 營造人情味嘉義新景...

40多年畫千件陶瓷彩繪 匠師董加添見證金門官...

金門陶瓷廠 彩繪大師明榮退

汐止內溝溪彩繪生態牆 里民、遊客很滿意

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

嘉義私房景點「冬日落羽松秘境」 配上太保花海一次滿足

2020-01-16 17:27

美！花蓮花海 美崙山米老鼠躍立

2020-01-16 00:03

六甲落羽松 稻梗打造黃金鼠

2020-01-15 23:56

大湖慶元宵 千人挼粄圓報名

2020-01-15 23:29

月津港燈節周末登場 夢幻光影「海市蜃樓」

2020-01-15 23:12

屏東車城福安宮「拜頭香」 鼠年金幣、發財金等你拿

2020-01-15 16:52

南部陽明山！台南梅嶺逾3萬株紫牡丹花海盛開 美到3月

2020-01-15 08:27

夫妻「退休不留白」 書畫行善當志工

2020-01-15 00:13

豐原頂街派出所活化 變文化新據點

2020-01-15 00:08

金門陶瓷廠 彩繪大師明榮退

2020-01-14 22:53
看更多

熱門文章

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

新竹熱血三民所長號召明天捐血 一次可領8大好禮

2020-01-16 16:30

傳桃園「熊貓」罷送集結陽明公園 記者採訪撲空

2020-01-16 12:31

壯圍「愛瘋宜蘭」深度遊 單車走私房景點 採蔬果加DIY

2020-01-16 07:25

高鐵最特別旅客 傷龜石門沙灘擱淺遠送屏東海生館救治

2020-01-16 09:02

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

影／高雄燈會菩薩花燈被噓？ 觀光局：以慈悲設計，是角度問題

2020-01-16 11:23

吉安、壽豐休耕田打造花海 美崙山米老鼠矗立田中

2020-01-16 07:10

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

美！花蓮花海 美崙山米老鼠躍立

2020-01-16 00:03

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

店家送817份雞排 林智堅化身一日店長加碼青草茶

2020-01-16 16:40

蔡總統成功連任 高雄英粉請吃250份雞排

2020-01-15 22:06

宜科招商放寬類別 環評過關 可望帶來4500個工作機會

2020-01-15 23:49

初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

2020-01-16 15:50

家長控高市教育局洩280學生個資 議員和人本要求速補救

2020-01-16 11:54

開始搬遷 西拉雅風管處下周一落腳官田

2020-01-15 23:06

台中市短暫停電 12分鐘即恢復

2020-01-15 22:10

桃捷綠線施工 機車無路可走招怨

2020-01-15 23:22

南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

2020-01-16 14:08

「H外套」不夠看 「HH外套」因侯友宜爆紅

2020-01-16 18:29

舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人看見

2020-01-16 12:42

青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大爆發

2020-01-16 17:12

高市議會4月中才開定期會 綠疑為冷處理罷韓、藍否認

2020-01-15 23:54

20年不中斷 集團董座發紅包孝敬六龜客庄205位長輩

2020-01-16 11:49

新竹動物園春節不打烊 河馬樂樂送金幣巧克力陪過新年

2020-01-16 13:42

高市戶政系統大當機 高市府和內政部尚在查原因

2020-01-16 15:36

海峽號台中-平潭 兩岸乘客回升

2020-01-16 00:18

墾丁旅遊人氣觸底反彈？業者從每月數據找到答案

2020-01-16 18:11

彰化縣府一級主管 傳年後一波大調整

2020-01-16 12:42

相夫教子1/4世紀 梁艷媚50歲學拼貼藝術獲基隆美展首獎

2020-01-16 07:35

高雄「鼠一鼠二」小提燈超萌亮相 花燈相框複合設計巧

2020-01-16 12:03

北捷X關渡宮 財神到站發財金票卡 大排長龍

2020-01-16 15:39

太陽能路燈問題多「中看不中用」

2020-01-15 22:56

年前暖心禮物 基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭

2020-01-16 18:02

淡海輕軌行動支付 免費搭1個月

2020-01-15 23:46

全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

2020-01-16 14:36

5年增20萬 桃園人口破225萬人

2020-01-15 23:21

西濱房裡「半套」交流道 交長允改善

2020-01-15 23:18

無名氏再捐新北2千萬 10年捐1.9億

2020-01-16 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top