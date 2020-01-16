感動鼠高美特展 43所國中小發表215個家鄉特色文化色彩

高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會，今年再度攜手合作，由藝術家莊普以抽象幾何創作「感動鼠」原型，結合藝術家撒古流繪製的老鼠版畫，及甲骨文的「鼠」字變化等，帶領觀眾從藝術到科普，多元面向認識12生肖之首的「鼠」。

「感動鼠—兒童暨青少年彩繪高美特展」即日起至4月12日在高美館舉行。這次展出的1千件彩繪「小感動鼠」作品，是高雄市、屏東縣、台南市共43所學校的藝術領域教師，帶領1千名國中小學生，透過文化體驗踏查與色彩採集，將代表家鄉的文化特色與色彩作為靈感所完成的創作。

展場發想自鼠愛吃的乳酪，以三角切塊立面造型呈現出趣味與幸福感，結合高美館典藏作品藝術家撒古流‧ 巴瓦瓦隆版畫《大豐收》、鼠的漢字線條拼圖與鼠知識。展覽期間開放免費參觀，並規畫2千名師生到高美館進行校外教學。

參與彩繪的43所國中小學校，共發表215個代表家鄉特色的文化色彩，高雄地區包括甲仙「檳榔心芋紫」、旗山「香蕉黃」、鳳山「赤山粿紅」、岡山「豆瓣醬紅」、紅毛港聚落「咕咾石牆灰」、 元帥府遶境「陣頭獅橘」、鹽埕玫瑰聖母堂「石牆灰」、壽山「獼猴棕」、愛河「河水藍」等。

屏東地區包括阿猴城門「鵝卵石灰」、屏東書院「夯土牆紅」佳冬「巴掌蓮霧紅」等，台南地區則有關廟「鳳梨黃」、安平「蚵殼灰」等，此外客家服飾的「藍衫藍」、排灣族傳統服飾 的「織布黑」與送柴傳情的「木柴褐」等，也被孩子選作代表族群服飾與習俗的文化色彩。

新威國小色彩靈感來自在地信仰中心西方伯公祠的「伯公灰」、客家服飾的「花布桃」，在地農產的的「木瓜桔」、特色生物的「新威斑蝶紫」，以及校園植物的「吉貝木綿綠」，從人文景觀與豐饒物產中，探索客家文化與自然之美。