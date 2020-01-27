春節何處去？7處一流海景 西濱快速道路景觀盤點

春節何處去？隨著西濱台61線快速道路，芳苑至大城路段在去年年底通車後，台61線「最後一哩路」的完成也讓西濱快速道路算是全線通車了，這條號稱「窮人高速公路」全程沒有任何一個收費站，但卻擁有一流海景。台61線北起新北市八里、南至台南安南區曾文溪橋，全長308公里、串連10個縣市，通車後貫穿台灣西部，南來北往，不僅建構台灣西部路網的便捷，更有效促進觀光及產業發展，以下就來盤點適合走春的西濱口袋名單景點，安排一趟幸福公路體驗之旅。

1. 永安漁港 綠色走廊騎鐵馬啖海鮮

桃園市新屋區的永安漁港位於社子溪出海口，是親子們一起騎車啖海鮮美食的好去處，離新屋綠色走廊不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休閒娛樂的好地方。永安漁港內建有一棟觀光漁市，外觀以龍蝦為設計，並有兩道透明螺旋梯。永安觀海橋是永安漁港的一座跨港大橋，每逢傍晚五點後燈光點亮整條橋，照映在海面上非常浪漫，是有新鮮海鮮可以品嘗又有美景可以拍照打卡的好地方。

親子們可以一起騎車啖海鮮美食，離新屋綠色走廊不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休閒娛樂的好地方。圖擷自 桃園觀光導覽網 分享 facebook

2. 紅毛港紅樹林 最珍貴的自然生態教室

新竹縣新豐鄉紅毛港紅樹林最大的特點為北台灣地區唯一的「水筆仔」和「海茄苳」兩種紅樹林植物混生的紅樹林，也是台灣唯一有完善觀賞步道設施的紅樹林生態保護區，為了保育此地自然生態資源，並推展觀光休閒活動，將此地歸劃為「紅毛港紅樹林生態遊憩區」，讓遊客除了戲水觀海之外，還能透過紅樹林步道的知性之旅，近距離的體驗紅樹林生態的奧祕。

新竹縣新豐鄉紅毛港紅樹林生態遊憩區讓遊客除了戲水觀海之外，還能透過紅樹林步道的知性之旅，近距離的體驗紅樹林生態的奧祕。記者莊旻靜／攝影 分享 facebook

3. 綠光海風自行車道 串連苗栗的鐵馬步道

它是一條涵蓋苗栗海岸線的自行車道，全程長達68.5公里，北接新竹海八景自行車道，串連竹南、後龍、通霄、苑裡海線四鄉鎮，南銜台中大甲，車道為田間路、防風林道，以崎頂車站附近的崎頂海水浴場為起點，沿途有龍鳳漁港、外埔漁港、好望角、白沙屯、新埔車站、秋茂園、通霄海洋渡假村、苑港漁港等景點，大部分屬於封閉式的車道相對也比較安全，道路兩旁矗立成排的風力發電機與碧海藍天相互輝映，可以說是視覺的一大福利。

涵蓋苗栗海岸線的自行車道，全程長達68.5公里，道路兩旁矗立成排的風力發電機與碧海藍天相互輝映。圖擷自 十大自行車經典路線 分享 facebook

4. 高美濕地 世界6大天空之鏡之一

被譽為一生必遊一次的景點，由於泥質及沙質灘地兼具，加上與河口沼澤地帶鑲嵌在一起，孕育了豐富又複雜的濕地生態，主要種類為鳥類、魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物，每年秋冬之際，還會有大批的候鳥前往作客。傍晚時天空與濕地完美結合在一起，當水天一線之時，湖水如同鏡子般的透徹，落日與溼地的結合，隨著季節和天氣變化出不同的景象，趁著退潮時間走上海面，上下互相倒映的天空之鏡美景更是讓人著迷。

高美濕地傍晚時天空與濕地完美結合在一起，落日與溼地的結合，隨著季節和天氣變化出不同的景象。圖擷自 高美濕地旅遊網 分享 facebook

5. 王功風力發電區小風車 外星人的秘密基地

座落在魚塭之間的王功風力發電小風車，藍白相間的外型與藍天白雲相襯，有秩序的排列著，而它的形狀與一般看到的風車不同，充滿了科幻的氛圍，宛如掉進科幻電影場景或像進入了外星球的森林，故有著外星人的秘密基地與外星人打蛋器之稱。有別於一般三片扇葉的大型風力發電機，這是新高能源科技公司研發生產的小風力發電機，整片有432座，一根根的矗立在芳苑的養殖用地，是時下流行的打卡聖地。

6. 七股鹽山 一年四季都看得到的雪白山峰

台南七股鹽山一直都是人氣不敗景點，假日總是人潮不斷，大家都以為爬完鹽山就沒有什麼好玩的，不過近幾年來固定舉辦的鹽雕活動總是人聲鼎沸，在活動開展前會在鹽山上鋪上一層新鹽，讓風吹日曬後的鹽山更加雪白，而不同時期都會在鹽山上更換不同的裝置藝術，園區內也有許多不同的造景，讓人可以拍出許多美照，而除了看景觀和拍照外，還有鹹冰棒跟鹽滷咖啡等鹽製品可以享用，甜鹹滋味是到鹽山絕對不能錯過的。

台南人氣經典不敗景點「七股鹽山」，每到假日遊客總是絡繹不絕。圖擷自 台南旅遊網 分享 facebook

7. 四草綠色隧道 台版亞馬遜河

台南除了人文歷史的古蹟，如果喜愛享受自然生態景觀的話，那台江國家公園裡的四草綠色隧道絕對不能錯過。遊客們搭竹筏遊四草綠色隧道，除了可以飽覽美麗景緻外，船上還有導覽人員沿途解說紅樹林的生態。四草綠隧最鮮明的形象就是兩旁的紅樹林有如隧道一般的延伸，平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，也因為茂密的林相而有小亞馬遜之稱。