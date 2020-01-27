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春節何處去？7處一流海景 西濱快速道路景觀盤點

2020-01-27 18:10聯合新聞網 綜合報導

春節何處去？隨著西濱台61線快速道路，芳苑至大城路段在去年年底通車後，台61線「最後一哩路」的完成也讓西濱快速道路算是全線通車了，這條號稱「窮人高速公路」全程沒有任何一個收費站，但卻擁有一流海景。台61線北起新北市八里、南至台南安南區曾文溪橋，全長308公里、串連10個縣市，通車後貫穿台灣西部，南來北往，不僅建構台灣西部路網的便捷，更有效促進觀光及產業發展，以下就來盤點適合走春的西濱口袋名單景點，安排一趟幸福公路體驗之旅。

1. 永安漁港 綠色走廊騎鐵馬啖海鮮

桃園市新屋區的永安漁港位於社子溪出海口，是親子們一起騎車啖海鮮美食的好去處，離新屋綠色走廊不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休閒娛樂的好地方。永安漁港內建有一棟觀光漁市，外觀以龍蝦為設計，並有兩道透明螺旋梯。永安觀海橋是永安漁港的一座跨港大橋，每逢傍晚五點後燈光點亮整條橋，照映在海面上非常浪漫，是有新鮮海鮮可以品嘗又有美景可以拍照打卡的好地方。

親子們可以一起騎車啖海鮮美食，離新屋綠色走廊不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休...
親子們可以一起騎車啖海鮮美食，離新屋綠色走廊不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休閒娛樂的好地方。圖擷自桃園觀光導覽網
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2. 紅毛港紅樹林 最珍貴的自然生態教室

新竹縣新豐鄉紅毛港紅樹林最大的特點為北台灣地區唯一的「水筆仔」和「海茄苳」兩種紅樹林植物混生的紅樹林，也是台灣唯一有完善觀賞步道設施的紅樹林生態保護區，為了保育此地自然生態資源，並推展觀光休閒活動，將此地歸劃為「紅毛港紅樹林生態遊憩區」，讓遊客除了戲水觀海之外，還能透過紅樹林步道的知性之旅，近距離的體驗紅樹林生態的奧祕。

新竹縣新豐鄉紅毛港紅樹林生態遊憩區讓遊客除了戲水觀海之外，還能透過紅樹林步道的知...
新竹縣新豐鄉紅毛港紅樹林生態遊憩區讓遊客除了戲水觀海之外，還能透過紅樹林步道的知性之旅，近距離的體驗紅樹林生態的奧祕。記者莊旻靜／攝影
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3. 綠光海風自行車道 串連苗栗的鐵馬步道

它是一條涵蓋苗栗海岸線的自行車道，全程長達68.5公里，北接新竹海八景自行車道，串連竹南、後龍、通霄、苑裡海線四鄉鎮，南銜台中大甲，車道為田間路、防風林道，以崎頂車站附近的崎頂海水浴場為起點，沿途有龍鳳漁港、外埔漁港、好望角、白沙屯、新埔車站、秋茂園、通霄海洋渡假村、苑港漁港等景點，大部分屬於封閉式的車道相對也比較安全，道路兩旁矗立成排的風力發電機與碧海藍天相互輝映，可以說是視覺的一大福利。

涵蓋苗栗海岸線的自行車道，全程長達68.5公里，道路兩旁矗立成排的風力發電機與碧...
涵蓋苗栗海岸線的自行車道，全程長達68.5公里，道路兩旁矗立成排的風力發電機與碧海藍天相互輝映。圖擷自十大自行車經典路線
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4. 高美濕地 世界6大天空之鏡之一

被譽為一生必遊一次的景點，由於泥質及沙質灘地兼具，加上與河口沼澤地帶鑲嵌在一起，孕育了豐富又複雜的濕地生態，主要種類為鳥類、魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物，每年秋冬之際，還會有大批的候鳥前往作客。傍晚時天空與濕地完美結合在一起，當水天一線之時，湖水如同鏡子般的透徹，落日與溼地的結合，隨著季節和天氣變化出不同的景象，趁著退潮時間走上海面，上下互相倒映的天空之鏡美景更是讓人著迷。

高美濕地傍晚時天空與濕地完美結合在一起，落日與溼地的結合，隨著季節和天氣變化出不...
高美濕地傍晚時天空與濕地完美結合在一起，落日與溼地的結合，隨著季節和天氣變化出不同的景象。圖擷自高美濕地旅遊網
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5. 王功風力發電區小風車 外星人的秘密基地

座落在魚塭之間的王功風力發電小風車，藍白相間的外型與藍天白雲相襯，有秩序的排列著，而它的形狀與一般看到的風車不同，充滿了科幻的氛圍，宛如掉進科幻電影場景或像進入了外星球的森林，故有著外星人的秘密基地與外星人打蛋器之稱。有別於一般三片扇葉的大型風力發電機，這是新高能源科技公司研發生產的小風力發電機，整片有432座，一根根的矗立在芳苑的養殖用地，是時下流行的打卡聖地。

6. 七股鹽山 一年四季都看得到的雪白山峰

台南七股鹽山一直都是人氣不敗景點，假日總是人潮不斷，大家都以為爬完鹽山就沒有什麼好玩的，不過近幾年來固定舉辦的鹽雕活動總是人聲鼎沸，在活動開展前會在鹽山上鋪上一層新鹽，讓風吹日曬後的鹽山更加雪白，而不同時期都會在鹽山上更換不同的裝置藝術，園區內也有許多不同的造景，讓人可以拍出許多美照，而除了看景觀和拍照外，還有鹹冰棒跟鹽滷咖啡等鹽製品可以享用，甜鹹滋味是到鹽山絕對不能錯過的。

台南人氣經典不敗景點「七股鹽山」，每到假日遊客總是絡繹不絕。圖擷自台南旅遊網
台南人氣經典不敗景點「七股鹽山」，每到假日遊客總是絡繹不絕。圖擷自台南旅遊網
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7. 四草綠色隧道 台版亞馬遜河

台南除了人文歷史的古蹟，如果喜愛享受自然生態景觀的話，那台江國家公園裡的四草綠色隧道絕對不能錯過。遊客們搭竹筏遊四草綠色隧道，除了可以飽覽美麗景緻外，船上還有導覽人員沿途解說紅樹林的生態。四草綠隧最鮮明的形象就是兩旁的紅樹林有如隧道一般的延伸，平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，也因為茂密的林相而有小亞馬遜之稱。

綠色隧道平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，也因為茂密的林相而有...
綠色隧道平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，也因為茂密的林相而有小亞馬遜之稱。圖擷自台南旅遊網
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紅樹林高美濕地自行車綠色隧道裝置藝術親子國家公園台江高速公路春節

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