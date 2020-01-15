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屏東車城福安宮「拜頭香」 鼠年金幣、發財金等你拿

2020-01-15 16:52聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

頭香不必搶！有300多年歷史的屏東縣車城福安宮，除夕夜「拜頭香」祈福活動將邁入第15年，今年循例舉辦摸彩、贈送鼠年開運金幣及土地公加持過的發財金；福安宮總幹事陳明秀說，除了除夕夜發送4000份，初一至初五上午10時及下午2點，都可到福安宮前廣場排隊領取開運金幣，送完為止，今年首度在金幣上寫上「土地公祖」字樣，呈現福安宮的悠久歷史。

福安宮主委曾寶文說，每到農曆除夕夜，全台廟宇吸引批信眾爭搶頭香；它源於古代的拜火儀式，民間相傳除夕夜進廟禮拜神佛並搶到頭香者，來年會諸事亨通，但信眾為爭頭香，常發生推擠受傷意外；福安宮14年前改良為齊「拜」頭香，眾人虔心向土地公參拜，晚上11時子時開廟門、行三拜禮後，工作人員將頭香同時插入爐中，象徵「人人皆頭香，人人皆好運」。

廟方在除夕夜7時半起準備「平安福圓」湯圓，讓大家「吃平安」，還將發給前4000人鼠年開運金幣和百元發財金福袋，摸彩獎項有55吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等家電獎品，10時20分儀式開始；曾寶文說，「拜頭香」也象徵「新春平安、皆大歡喜」，從一開始幾百人，成長到去年逾4000人，已經成為春節必到的宗教景點，住福安宮旁的縣長潘孟安每年必到。

福安宮今天罕見將開基土地公祖請出正殿，展示車城土地公早年「割肉濟世」的感人故事，神像木質底座被挖空一塊，曾寶文說，這是開基土地公祖給信眾做藥引用，後怕影響神像才禁止，到廟祭拜的信眾爭相拍照留念，直呼幸運。

屏東縣車城福安宮除夕夜「拜頭香」將邁入第15年，今年循例舉辦摸彩、贈送鼠年開運金...
屏東縣車城福安宮除夕夜「拜頭香」將邁入第15年，今年循例舉辦摸彩、贈送鼠年開運金幣及土地公加持過的發財金，今年首度在金幣上寫上「土地公祖」字樣，呈現福安宮的悠久歷史。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城福安宮除夕夜「拜頭香」將邁入第15年，今年循例舉辦摸彩、贈送鼠年開運金...
屏東縣車城福安宮除夕夜「拜頭香」將邁入第15年，今年循例舉辦摸彩、贈送鼠年開運金幣及土地公加持過的發財金。記者潘欣中／攝影
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土地公除夕夜開運

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