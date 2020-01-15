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南部陽明山！台南梅嶺逾3萬株紫牡丹花海盛開 美到3月

2020-01-15 08:27聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

農曆過年要安排到何去處！台南楠西區梅嶺今年梅花提前盛開，接力的是紫牡丹、洋紅風鈴木及山櫻花、杜鵑花等，今年因溫度及濕度適宜，盛開是近3年最美，尤其是梅峰古道延路有3萬株花海，吸引登山健行及賞花人潮不斷。

梅嶺早年叫香蕉山，後來改種梅樹後，成為南部重要賞梅觀光區，但每出只有冬天旺季，梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文20多年前返鄉接手父親的梅園，因從小喜歡種花，開始嘗試營造梅嶺有4季不同花海，延長為全年都有觀光焦點，打造為南部的陽明山。

許鴻文曾經復育台灣野百合相當成功，但每年7、8月花季都剛好碰上颱風，野百合花開不久就會被打落，且年年都要補植，後來嘗試引進紫牡丹，因梅嶺地區氣候適合成長，許鴻文一開始自己插枝繁殖，但存活率不高，又花錢買一尺高的花苗廣種在梅嶺，在西拉雅國家風景區管理處也協助營造下，已經繼梅花之後，梅嶺另一特色。

許鴻文表示，梅峰古道花海面積約5公頃，包含超過3萬株的紫牡丹、兩千株的杜鵑，還有8百株的山櫻花、6百株的山茶花，以及4百株的洋紅風鈴木等，陸續盛開中，以往古道花季多接續梅花季，今年梅花提前綻放，古道花季也提前登場，爭妍鬥豔，花季預計持續可到3月初。

梅峰古道起點在大眾餐廳旁全長約2.3公里，到海拔1059公尺的山頂，來回2小時左右，上面有兩處平台觀景樓，也可視腳程安排賞花時間，花季預計持續至三月初，目前由許鴻文認養維護，去年因乾旱枯死不少，也陸續補植；另外在大湖桶聚落的福來老梅園，也有一處約300公尺步道秘境，沿路紫牡丹也盛開相當漂亮。

今年梅嶺梅花提前盛開已進入尾聲，只有中低海拔還可看到小部分梅花，高海拔已開始結出青梅，但有紫牡丹等「無縫接軌」，紫牡丹、洋紅風鈴木及山櫻花等接力登場，台南市這個周休假日有加開綠22公車，還有接駁車，要避開人潮可多利用平日賞花。

台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
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台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
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台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
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台南市梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文20多年引進紫牡丹等種植，目前已達到3萬株規...
台南市梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文20多年引進紫牡丹等種植，目前已達到3萬株規模，期待打造為南部陽明山。記者吳淑玲／攝影
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台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
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台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
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台南梅嶺梅峰古道紫牡丹盛開，吸引遊客登山健行兼賞花。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺梅峰古道紫牡丹盛開，吸引遊客登山健行兼賞花。記者吳淑玲／攝影
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台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺紫牡丹盛開，是新春賞花最佳景點之一。記者吳淑玲／攝影
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梅花風鈴木櫻花

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