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大甲文昌祠修復完工 三級古績風華再現

2020-01-09 18:05聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市古蹟大甲文昌祠整修完工，台中市議員吳敏濟今天參加文昌帝君入火安座科儀，當年他協助爭取3千多萬元整修經費，經過6年搶救，三級古蹟風華再現，吳敏濟建議應提撥部分香油錢做好文昌祠日常維護，避免歷史重演。

台中市文資處長李智富表示，台中市擁有近200座古蹟和歷史建築，整修經費捉襟見肘，6年前吳敏濟議員質詢時提到「文昌帝君頭上吊著水桶」，引起重視，緊急搭設鋼棚，阻止漏水情況惡化。2016年投入2300萬元整修，隔年發現正殿西施脊斷裂，緊急停工，幸吳議員向文化部爭取835萬元變更設計，讓整修工程得以進行。

有鑑於大筆整修經費得之不易，吳敏濟建議提撥部分香油錢，做為文昌祠日常維護，才不會像這次花了6、7年整修，文昌帝君還要另外安奉，影響文化活動進行及觀光發展。大甲區長顏金源表示接管後會慎重研究。

李智富指出，本次整修正殿與三川殿屋頂的剪粘、泥塑、防水、西施脊補強、木構架及瓦片檢測抽換，最明顯的改變是三川殿上不再是回頭龍，而是根據日據時期老相片做回順向龍。文化首重傳承，文資處於年後舉辦文化導覽志工培訓，將文昌祠的沿革彌補完整。

李智富說，火災是木造古蹟的最大威脅，本次配備二組古蹟適用的細水霧滅火器，警報響起後，管理人員可於消防人員抵達前初步滅火，特殊藥劑不損害彩繪，輕柔的水霧也不會沖壞古蹟。文昌祠還有二期工程，除了正殿後坡剪粘、恢復熏黑彩繪之外，還要更新機電設施，安裝低功率的LED燈，給予更完善保護。

台中市定古蹟大甲文昌祠整修完工，今天舉辦文昌帝君入火安座科儀。圖／台中市議員吳敏...
台中市定古蹟大甲文昌祠整修完工，今天舉辦文昌帝君入火安座科儀。圖／台中市議員吳敏濟提供
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台中市定古蹟大甲文昌祠整修完工，今天舉辦文昌帝君入火安座科儀。圖／台中市議員吳敏...
台中市定古蹟大甲文昌祠整修完工，今天舉辦文昌帝君入火安座科儀。圖／台中市議員吳敏濟提供
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古蹟台中市

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