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台南六甲落羽松轉紅 新增可愛裝置藝術供拍照打卡

2020-01-08 18:18聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南六甲落羽松今年增加花藝造景。圖／六甲區公所提供
台南六甲落羽松今年增加花藝造景。圖／六甲區公所提供
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台南六甲落羽松森林不只有美景，今年還搭配可愛裝置藝術，美麗又充滿童趣，供遊客拍照打卡。

六甲區長陳啟榮表示，2020到來，六甲菁埔埤落羽松森林，也展現新的妝容，在落羽松景點周邊設置裝置藝術，有可愛動物系列、向日葵風車組等，各式各樣裝置藝術搭配著色彩繽紛的落羽松美景，讓人徜徉在浪漫美麗又充滿童趣的景色中。

這些可愛的動物，來自台南市環保局「美學班」，將各種可愛動物的造型藝術品裝置在落羽松景點周遭，還有林鳳營火車站、林鳳營故事館等處。落羽松森林周邊二分地種植有波斯菊等花草，花海也已經綻放，又有可愛造型及向日葵風車組的妝點，連日來已經吸引不少遊客來拍照。

陳啓榮指出，旅客到訪落羽松森林，可搭乘火車到達林鳳營火車站，出站後即有「迎賓熊」歡迎旅客來到六甲，漫步前往樹屋、林鳳營故事館，還能看到「夢幻森林組」的斑馬、大象、陸龜，每個小動物的造型都十分細緻精巧，令人不禁駐足、流連忘返。

除了林鳳營故事館一帶，在台一線省道上的菁埔埤、落羽松停車場，也有「蛋蛋雞系列」、「造型長頸鹿」、「愛心座椅」、「向日葵風車組」等藝術裝置，歡迎遊客利用春節期間來六甲走春，感受落羽松的浪漫氛圍。

台南六甲落羽松今年增加動物裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
台南六甲落羽松今年增加動物裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
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台南六甲落羽松今年增加動物裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
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台南六甲落羽松今年增加動物裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
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台南六甲落羽松今年增加動物裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
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台南鄰近六甲落羽松的林鳳營車站，也增加動物裝飾藝術讓遊客拍照打卡。圖／六甲區公所...
台南鄰近六甲落羽松的林鳳營車站，也增加動物裝飾藝術讓遊客拍照打卡。圖／六甲區公所提供
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台南六甲落羽松今年增加可愛的裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
台南六甲落羽松今年增加可愛的裝飾藝術。圖／六甲區公所提供
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落羽松林鳳營裝置藝術

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