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迎建城300年 彰化發表新修縣志

2020-01-07 23:44聯合報 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣府昨舉辦「新修彰化縣志」新書發表會，縣長王惠美（右五）邀請總纂黃秀政教授及...
彰化縣府昨舉辦「新修彰化縣志」新書發表會，縣長王惠美（右五）邀請總纂黃秀政教授及纂修團隊一起參與。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣府昨舉辦「新修彰化縣志」新書發表會，縣長王惠美說，彰化縣即將迎接建城300年，這本「沿革志」、「經濟志」、「政事志」，特別具歷史見證意義。

「新修彰化縣志」總纂為前中興大學文學院長黃秀政編修，他表示自己是彰化人，此次參加編修團隊多位也是彰化人，對自己家鄉的縣志更帶感情、盡心盡力。

王惠美說，從清雍正元年，即出現「彰化縣」的行政區域名稱；清道光年間（1836年）彰化知縣周璽曾編修「彰化縣志」，這次再由彰化縣文化局委託專業學術團隊，詳加考證史實纂修，在107年首波出版5志17篇後，昨再發表「沿革志」、「經濟志」、「政事志」等3志13篇，每篇字數達20萬字以上，纂修歷時7年，為彰化歷史留下重要紀錄。

此次出版的3志，內容呈現農業大縣彰化從清代以來170多年間，從農業社會轉型為工商業與服務業為主的經濟活動、變遷樣貌，窺探不同時空彰化縣先民生活的日常片段。

「沿革志」、「經濟志」、「政事志」出版後贈送國內各大圖書館，供大眾閱覽。其中「沿革志」揭示自清雍正元年出現「彰化縣」行政區域名稱，與民國39年迄今的「彰化縣」差異，以宏觀視角記錄彰化縣長期演變發展軌跡。

「經濟志」分4篇，記述彰化的「地」與「物」，涵蓋水利、農、林、漁、畜牧等範疇，及明鄭時期起小規模手工業、後續產業變遷，另有記載人群的移動與經濟活動等面向。「政事志」分6篇，記述彰化自治與選舉、戶政警消與役政、衛生與環保、地政、財稅和公共建設等諸多層面的政治史事。

王惠美

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