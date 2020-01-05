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台灣尾藏1隻鴨 看老頑童鴨展

2020-01-05 22:53聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏6千多隻鴨子。 記者翁禎霞／攝影
愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏6千多隻鴨子。 記者翁禎霞／攝影
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愛鴨成癡的畫家許天得，46年來蒐藏6千多隻鴨子，不但蒐藏，他還畫鴨、雕塑鴨，想像鴨的一切可能。前幾年吹起一股黃色小鴨風潮，他在跳蚤市場陸續蒐集420多隻絨毛黃色小鴨，讓他意識到藝術創作是否也該有社會責任，他在屏東美術館推出「鴨力覺醒」個展，兼具話題性、趣味性。

許天得透露，民國62年在台東知本溫泉附近拾獲一口鴨子形狀的漂流木，開啟他與鴨子的緣分，從此開始蒐集各式各樣的鴨，鴨子提供他創作的養分，許多作品以鴨子為主題，樹立個人風格，甚至他還天天抱鴨入眠。

圖為5千多支鉛筆呈現的「筆塚鴨」作品。 記者翁禎霞／攝影
圖為5千多支鉛筆呈現的「筆塚鴨」作品。 記者翁禎霞／攝影
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「我的鴨子只進不出！」70歲的許天得提起鴨子便流露老頑童性格，不但畫鴨、學陶藝時也不忘做鴨，在教畫的歲月裡，他蒐藏5千多支學生用過的鉛筆，展示成「筆塚鴨」。有一回搭飛機，他突發奇想從地圖裡尋鴨，發現位於台灣尾的屏東縣地圖就像一隻鴨子，這些全部成為他的作品。

他也蒐集學生棄置的飲料罐，以一隻大肚鴨展現作品「我吸我吸我吸吸吸」，讓人看了很有感。在黃色小鴨風行的那幾年，許多人認為鴨子模樣很療癒，但他很快在跳蚤市場看到被人遺棄的黃色小鴨，經他蒐藏及親友轉送，陸續入手400多隻。

這次在屏東美術館推出「鴨力覺醒」個展，展出80多件鴨子作品，有水彩、油畫、陶藝、立體、裝置藝術等，昨開幕茶會上，許天得開口唱一段「呱呱呱呱呱呱…醜小鴨啊醜小鴨…」，相當逗趣。展期至2月16日止。

屏東縣美術館陶藝

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