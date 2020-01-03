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網路聲量蟬聯第一 歡樂耶誕城創618萬人次

2020-01-03 00:01聯合報 記者施鴻基／新北報導

新北歡樂耶誕城落幕 ，市府統計共618萬人次造訪，再創新高。 圖／新北市觀旅局提...
新北歡樂耶誕城落幕 ，市府統計共618萬人次造訪，再創新高。 圖／新北市觀旅局提供
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為期48天的新北歡樂耶誕城前晚落幕，市府觀光旅遊局昨天宣布人潮再次刷新，創下618萬人次。假日鄰近飯店住房爆滿，業者表示，12月平均住房率6成，新北耶誕城活動期間8成以上，成長超過2成，假日接近滿房；周邊商圈業者透露整體業績成長約2成，演唱會活動、假日的業績更是平常2到3倍。

新北歡樂耶誕城連2年拿下國內耶誕活動網路聲量第一名，主燈秀結合3D光雕投影及雷射光束360度立體光影環繞效果，光雕投影最大面積8800平方公尺，吸引許多國外媒體關注，今年外籍遊客遍及美國、芬蘭、西班牙、塞爾維亞、法國、英國、德國、荷蘭和納米比亞等地。

最受矚目的是「巨星耶誕演唱會」活動，金曲歌王蕭敬騰及香港Live女王鄧紫棋擔任2天壓軸，吸引超過40萬人，人潮幾乎癱瘓板橋車站、捷運及道路。Youtube平台點閱率光表演的2天合計超過153萬人次，電視加上網路轉播逾290萬人次。觀旅局表示，今年熱門打卡天橋多達8座唯美光廊，旋風式在IG上掀起打卡風潮。

歡樂耶誕城今年共辦3場演唱會，其中1場是蕭敬騰、鄧紫琪等人演出的巨星演唱會，吸引年輕族群；另外還辦了「大河傳唱演唱會」和今年首次推出的「新北歌廳秀」，吸引中老年族群。

演唱會新北女王歡樂耶誕城
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