影／超美！草鞋墩夜市走過低潮 再添彩繪星空打卡點

南投縣知名懷舊景點「寶島時代村」及村側「草鞋墩人文觀光夜市」走過前年歇業低潮，去年接連「復活」重啟營業，更創新元素以貨櫃屋彩繪星空為主題，打造超適合夜間拍攝的絕美打卡點「貓頭鷹廣場」，將在今天傍晚正式對外營運。

寶島時代村和草鞋墩人文觀光夜市均為藝人小潘潘老公、「夜市大亨」江欽良一手創辦，但因江3年前涉及農會詐貸案，同年底歇業，經營17年的草鞋墩夜市去年也一度吹熄燈號，但去年渡過低潮接連「復活」，更持續創新打造貨櫃市集。

而全新的「貓頭鷹廣場」是由10多個貨櫃打造而成，外觀統一以星空元素彩繪，取名「貓頭鷹」則因為貓頭鷹是布農族、阿美族等族群的守護神，是帶來喜訊的喜鳥因此以牠命名，盼牠守護人們的愛情、親情、友情、學業、事業等各項祈願。

貓頭鷹廣場開發團隊表示，貨櫃市集除有披薩、炸物、餐酒等餐飲品牌進駐，還打造長約100公尺的「愛情鎖空中步道」，現場選購「守護鎖」可將鎖頭扣上步道鐵網，象徵永不分離的戀情或守護祈願，還有透明方塊展演空間可安排演出。

但最吸睛的是，貓頭鷹廣場使用大量各式燈飾，還有水母燈等特殊燈飾，因此入夜後點亮燈光後，霓虹閃爍，夜間景致迷人，很能適合民眾拍照打卡，未來營業時間從每天下午5點至晚上11點，全年無休，周末則會安排勁歌熱舞等表演。