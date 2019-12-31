夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」

南投縣知名懷舊景點寶島時代村及村側草鞋墩觀光夜市因創辦人「夜市大亨」江欽良涉及詐貸案，一度吹熄燈號。今年走過低潮全復活」更創新元素，彩繪星空貨櫃屋增設貓頭鷹廣場，打造全台最大愛情鎖，今將開幕。

江欽良指出，草鞋墩人文觀光夜市自921地震後創立，輔導災民自力更生。近年雖歷經風波紛擾，但仍以提供優質友善的環境，給南投在地鄉親和各地遊客更好的休閒娛樂場所持續發展，更結合傳統與創新幫夜市產業升級。

綜觀近年世界各地熱門觀光景區奇觀，他與團隊發現，許多寫著戀人姓名的鎖，被鎖在橋墩、藩籬或欄杆上，象徵永不分離的戀情。因此以同樣概念在寶島時代村旁以貨櫃屋彩繪星空為主題的「貓頭鷹廣場」，並在2019最後一天浪漫開幕。

「貓頭鷹廣場」開發團隊表示，在台灣，貓頭鷹是阿美族人的守護神，是帶來喜訊的喜鳥，牠守護人們的愛情、親情、友情、學業、事業，因此選擇貓頭鷹來命名。希望牠能見證愛情，並守護各項祈願，今下午5時開幕啟用，元旦正式營運。

而廣場內有條長約100公尺的「愛情鎖空中步道」可讓情侶牽手漫步，還特別打造全台最大「愛情鎖」，並提供多款幸運「守護鎖」可選購並在步道扣上鎖頭。未來營業時間從每天下午5點至晚上11點，周末整點時間還有勁歌熱舞表演。

草屯鎮公所則認為，貓頭鷹廣場在夕陽餘暉、夜晚霓虹閃爍，景觀迷人，很能當網美、網帥拍照打卡，也適合情侶求婚、約會。而旁邊就是夜市，且有兒童遊樂設施也適合親子同樂，為草屯地區增添全新觀光遊憩元素。