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「風帆船」意象 新北八里行政中心啟用

2019-12-24 23:16聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

新北市八里區行政中心外觀以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象。 圖／新北民政局提供
新北市八里區行政中心外觀以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象。 圖／新北民政局提供
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外觀以「風帆船」為意象設計打造的八里區行政中心昨啟用，臨近十三行博物館，除了有八里區公所、戶政所、清潔隊等單位進駐，二樓還可遠眺台北港淡水河，讓民眾洽公、逛博物館、賞夕陽一次滿足。

外觀以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象來設計打造，二樓則打造遊憩走廊及瞭望台，可遠眺台北港及淡水河口，總面積約1761.55坪，工程耗資2億4945萬元，目前正申請黃金級綠建築標章。

此外，行政中心還有1座文康活動中心，可提供各機關、團體藝文活動、影視演出及大型會議使用，周邊還設有64個汽車停車位及81個機車停車位。

新北市長侯友宜說，八里的建設隨著台北港、淡江大橋、已開通的64快速道路，以及規畫中的八里輕軌捷運等，可紓解大量車潮並為八里區帶來觀光人潮與居住人口，行政大樓的興建不僅能解決民眾洽公往返奔波的困擾，還能帶來更多產業及觀光。

新北市八里區行政中心舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜（右五）出席到場。記者胡瑞玲／攝...
新北市八里區行政中心舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜（右五）出席到場。記者胡瑞玲／攝影
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民政局長柯慶忠則表示，八里區行政中心鄰近十三行博物館，周邊還有陽光廣場、考古公園等，行政中心的落成不僅讓民眾洽公便利，更結合公車、自行車道及林蔭步道等，暢遊八里各景點。

目前除了八里區行政中心外，貢寮行政中心12月16日開工，預計110年7月完工，而新店行政中心還在興建中，預計明年底完工。

八里淡水河北港侯友宜新北

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