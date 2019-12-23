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阿里山林鐵107歲 推未來車票

2019-12-23 00:02聯合報 記者李承穎／嘉義市報導

阿里山林鐵處慶祝107年通車周年慶，開放民眾搭乘由蒸汽火車SL25附掛的檜木列車...
阿里山林鐵處慶祝107年通車周年慶，開放民眾搭乘由蒸汽火車SL25附掛的檜木列車（圖），並推出「未來車票」，民國112年嘉義市到阿里山鄉全面通車後，持票的民眾可率先搭乘。 記者李承穎／攝影
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阿里山林業鐵路昨天過107年通車周年慶，開放逾百年歷史的蒸汽火車頭SL25，附掛檜木列車，供107位民眾搭乘，林鐵處還推出「未來車票」，限量107組，民國112年嘉義到阿里山全線通車後，會安排禮賓專車，持未來車票者可優先搭乘。

阿里山林業鐵路管理處昨天在嘉義車庫園區慶生，林鐵處準備小火車造型蛋糕，由嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁和林鐵處長黃妙修共同切蛋糕，現場播放百人慶賀影片，由林鐵沿線的鐵道迷、青年學子及社區民眾等，獻生日祝福。

黃妙修說，明年將開啟「記憶回溯計畫」，透過耆老訪談、老照片和歷史文件的紀錄，重現阿里山林業及林鐵的歷史價值。

林鐵處重現蒸汽火車載客景象，推出蒸汽火車頭SL25附掛的檜木列車，供民眾搭乘，只要身分證有「107」的任兩碼數字，都有資格搭車，吸引許多鐵道迷排隊，直呼「好像回到從前！」

阿里山林鐵處慶祝107年通車周年慶，開放民眾搭乘由蒸汽火車SL25附掛的檜木列車...
阿里山林鐵處慶祝107年通車周年慶，開放民眾搭乘由蒸汽火車SL25附掛的檜木列車，並推出「未來車票」，民國112年嘉義市到阿里山鄉全面通車後，持票的民眾可率先搭乘。 （圖） 記者李承穎／攝影
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林鐵處副處長周恆凱表示，目前阿里山林業鐵路只有從嘉義市通到十字路站，民國112年整修完成後，全線通車，昨天在北門車站開賣「未來車票」，每套1200元，內含木質車票、木頭磁鐵等紀念品，可以優先搭乘全線通車後的禮賓車次。

嘉義市長黃敏惠表示，阿里山林鐵107歲，只比中華民國小1歲，顯見阿里山林鐵具有的標竿性，是嘉義市之寶、更是台灣之寶。

嘉義縣長翁章梁則表示，從早期的森林資源鐵路運輸一路走到現在，在伐木任務結束之後，如何發展林鐵文化與旅遊結合，是林鐵下一階段的重要使命。

嘉義阿里山鐵道迷
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