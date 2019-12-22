南投信義梅花被喚醒 春節前可望大盛開

信義鄉梅花花況可期，沉睡已久的花苞最近開始綻放出頭，預估元旦、春節會有大爆發的美景。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

青梅是南投縣信義鄉重要的「綠金」，受暖冬影響連續幾年大量減產，今年12月兩次寒流，上周下了3天的雨，農民說：「沉睡梅樹像是被喚醒！」信義鄉農會總幹事黃志輝指出，梅花花苞冒出，預估元旦前再來及時雨和低溫，春節前梅花可望「大盛開」。

黃志輝說，兩周前連續3天大雨，雨量足夠，加上氣溫偏低，是營造梅花開花最好的氣候條件，可預見今年花況漂亮，若再有及時雨，花況可能大爆發，甚至去年沒開的梅花補開回來。

至於結果率，黃志輝表示要看開花期若氣溫低，會幫助授粉、結果；但若遇高溫，花朵太快落下，授粉情況不理想；可是梅花大盛開，結果率也不能太高，會讓梅子果實太小、價格不高。

信義鄉有800公頃梅場，正常每公頃產出約1萬公斤青梅，全鄉約800萬公斤，產量居全國之冠，也是全鄉最主要的經濟作物，但過去幾年僅收300萬公斤。

黃志輝指出，過去脆梅因市場需求大，供貨有限，常下半年就停售；今年有希望梅況大爆發，梅農認為可揮別前3年歉收窘境。

南投也舉辦梅子相關的嘉年華．踏雪尋梅系列活動，在梅子夢工廠園區登場；昨有300位民眾一起DIY製作梅子泡菜，元月5日更有滾橡木桶與夫妻背負等趣味競賽登場。

南投縣長林明溱說，南投冬季旅遊亮點不斷，有溫泉季、花卉嘉年華到踏雪尋梅活動，緊接著信義耶誕晚會，南投、清境跨年晚會，到2020南投燈會及銅梁火龍演出，一路玩到元宵節，另信義雙龍彩虹吊橋則在過年後開放，將帶動信義觀光新熱潮。

信義鄉農會表示，踏雪尋梅重頭戲的滾橡木桶與夫妻背負賽明年元月5日在牛稠坑柳家梅園登場，優勝可獲產品兌換券或農會金牌柔水獎品，完成指定路線者送梅精壯氧飲料禮盒與吱吱醬；後者冠軍可依被背負者體重得到等量梅酒。