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台南「大內小賣所」明開張 多項特產景點適合親子共遊

2019-12-20 11:47聯合報 記者周宗禎／即時報導

西拉雅國家風景區管理處轄區內的台南「大內小賣所」極具地方特色，明天將開張，管理處上午表示，他們與南市大內區石子瀨社區發展協會、酪梨文創坊與有村藝術團隊合作，於「龍貓彩繪村」入口整頓社區閒置土角厝，經過半年內外空間煥然一新，社區「酪梨文創坊」認養進駐，周末假日開放為遊客服務，平日則可採預約參觀。

西管處長許主龍表示，「大內小賣所」運用「整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全」的「6S」精神設置，不僅展示在地特色酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊，「更是網美網帥必拍照打卡的景點」。每周六日固定上午8點到下午5點開放，電話：06-5761341。

而身全台最大酪梨產地 ，石子瀨社區發展協會「酪梨文創坊」積極推廣酪梨文化，收購不起眼的酪梨果實，解決果農產量過剩的問題，發展出特色商品如酪梨籽拌麵、酪梨籽茶等，更就地取材推廣甜根子草手抄紙、手工書等獨有工藝商品帶動地方產業行銷。

大內區長李賢村表示，大內區多以農業為主，農民們只會種不會賣，要發展酪梨產業可說困難重重，西管處與石子瀨社區發展協會合作設置「大內小賣所」，讓來大內遊玩的民眾更能了解酪梨的產業，地方非常感謝。

大內區除有知名的龍貓彩繪，還有南瀛天文館、走馬瀨農場、台南山上花園水道博物館，適合親子同遊、樂齡共遊。李賢村邀請大家來大內遊玩，逛逛龍貓彩繪同時品嘗酪梨特色商品，大內小賣所現在開放期間有準備200份打卡送小禮物的活動，「歡迎來大內小賣所拍照打卡」。

「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。...
「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。記者周宗禎/攝影
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「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。...
「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。記者周宗禎/攝影
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「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。記者周宗禎/攝影
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「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。...
「大內小賣所」展示在地酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊。記者周宗禎/攝影
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文創國家風景區彩繪村

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