攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

松安所巡佐陳俊男與攝影同好齊力後製、修復神尊照片，順利將香灰未斷的「神蹟」照後製完成，讓謝姓老翁相當感動。圖／台中市警察局第五分局提供 分享 facebook 台中市謝姓老翁偶然拍到被視為神明「顯靈」的未間斷香灰，欣喜之際只拍下香灰，卻漏拍玄天上帝神尊，向沖洗店求助無門，輾轉到松安所詢問，正巧巡佐陳俊男對攝影有興趣，翌日帶著自己的攝影器材重新替神尊拍攝、並請攝影同好後製修圖，如願洗出有神像與香灰未斷的照片。謝感謝之際，才知道陳員是攝影界大將，屢在攝影比賽中摘金奪冠，陳則謙虛，沒想到個人興趣能幫助民眾，相當開心。

警方為民服務也能結合個人興趣！台中市年約六旬的謝姓老翁本月初偶然拍到玄天上帝香爐尚未間斷的香灰，與友人開心分享親眼目睹香灰未斷「神蹟」，卻想起未將神尊全景一起拍下，事後再回到神尊前，該炷香灰餘燼已落下，相當懊悔。

謝翁帶著手機拍攝的數位照片到沖洗店求助，店家無奈表示，無法、也無暇合成照片，店員委婉轉述，電影、電視連續劇都有演警察鑑識、解析照片能力很厲害，可以去派出所試試。

謝姓老翁到台中市警局第五分局松安所詢問，正巧被喜好攝影的巡佐陳俊男聽到，並約翌日陳上班前攜帶自己的攝影器材，到謝任職的礦業公司拍攝玄天上帝神尊，再將原有的香灰照交由攝影同好合成後製。

本月4日，陳與友人將合力後製完成的照片交給謝翁，謝看到電子檔後相當開心，連公司老闆、董事以及其他員工也嘖嘖稱奇，相當感謝陳員幫忙，表示會將照片放大沖洗並放在公司，期許神明庇佑生意興隆。

謝姓老翁這才知曉，原來陳員自學攝影技巧已有6年，利用勤餘時間與台中市攝影學會學員一同外拍、學習風景、運動、人像等攝影。

陳的同事指出，陳員今年8月剛獲得台中市政府觀光局舉辦的「我是登山王」大坑步道攝影比賽，以作品「大坑9號登山步道日出」勇奪金牌，另，攝影學會舉辦的生態攝影比賽也以作品「魚鷹獵魚」摘下冠軍，相當優異。

陳員則謙虛地說，沒想到個人興趣能幫助民眾，這也是他研究攝影意想不到的額外收穫，看到謝翁臉上的笑容，相當值得。

謝姓老翁拍下玄天上帝香爐前未斷的香灰「神蹟」，卻忘記拍下神尊全相，相當懊悔。圖／台中市警察局第五分局提供 分享 facebook