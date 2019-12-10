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影／宜蘭過火 赤腳踩過萬斤炭火堆

2019-12-10 18:25聯合報 記者羅建旺／宜蘭縣即時報導

過！二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛神轎、捧神像、持令旗，赤足走過，緊張刺激。

「過火」儀式在台灣已經愈來愈罕見，每年「二結王文化節」，信徒為幫王公慶生，壓軸的就是過火儀式。

今年「二結王文化節」本月6日連辦到今天，壓軸儀式即是過火，過火儀式前，廟前先堆起上萬斤的木炭 ，引燃後，燒得火紅。

過火儀式前，有「捉童乩」，即選神明代言人「乩童」，參與相關的宗教儀式，而乩童由神明選任，儀式前，依神意，到各庄頭去尋找，多年都是一名年長村民擔任乩童，今年則傳承交棒，新乩童也誕生。

「王公過火」儀式100年登錄為無形文化資產、102年登錄為「宗教百景」之一，今天王公過火，朝聖、進香者絡繹不絕。

參與過火信徒排成長長人龍，過火時間由神明選定今天下午5點，信徒先繞炭火堆後，最後時間一到，入場過火，在工作人員朝火堆大撒白鹽下，他們赤腳走過，有的緩步，有的飛奔，過火堆時，圍觀民眾看信徒一一平安過火堆，不禁歡聲四起，情緒高漲。

這場宗教盛會除在地人參與外，遊客湧入，共同見證，過火後，則有「鑽轎底 求平安」，排隊鑽過老三王公神轎底，祈求保祐身體平安健康。

二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛...
二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛神轎、捧神像、持令旗，赤足走過，緊張刺激。記者羅建旺／攝影
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二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛...
二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛神轎、捧神像、持令旗，赤足走過，緊張刺激，除在地人參與外，遊客湧入，共同見證。記者羅建旺／攝影
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二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛...
二結王公廟過火儀式是宜蘭盛大的年度宗教盛事，今天在廟埕，堆燃上萬斤的木炭，信徒扛神轎、捧神像、持令旗，赤足走過，緊張刺激。記者羅建旺／攝影
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