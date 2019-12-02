｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣ 志工訓練收穫滿

2019-12-02 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



財團法人南鯤鯓代天府舉辦寺廟志工文化教育訓練，為突破傳統單板上課模式，更輔以｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣，邀請民俗專家講授，讓與會志工們上了寶貴一課。

｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣，經廟方總幹事侯賢遜提議，聘請民俗文化專家黃文博整理撰文，邀請水墨畫家林晉，依文發想彩繪圖像，圖文並茂。南鯤鯓秘書李國殿說，這本｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣的誕生，首開台灣寺廟神蹟故事畫本專書創舉，從讀話本內的文字、再看圖畫，增加讀者對故事的期待。

為讓學員更能深入了解南鯤鯓五府千歲及囝仔公神蹟多元性與多樣性，研習課程邀請林晉講授「彩墨繪神蹟南鯤鯓代天府傳奇故事圖集-看圖畫」及「實地教作彩繪」， 黃文博也講授「彩墨繪神蹟南鯤鯓代天府傳奇故事圖集-說故事」。二人以圖文方式呈現最簡要及精彩的內容授課，課程中並穿插與學員互動有獎徵答、讓志工們收獲滿滿。