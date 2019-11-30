活絡六腳鄉極限村鸚鵡彩繪牆 鳥友組金剛黨號召鳥聚

2019-11-30 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣偏鄉六腳鄉竹本、永賢村一群中年在地居民與旅外鄉親，為活絡老化社區，集資委請牧田創意彩繪工作室費時3個月，在北港溪竹子腳堤岸，彩繪全長100公尺最高250公分堤岸，以熱門寵物鸚鵡做主角，

日前完成全台最大鸚鵡彩繪牆， 永賢村是老化嚴重極限村，鳥友組成「金剛黨」，號召鳥友定期辦鳥聚，活絡社區，有空拍愛好者響應鳥友號召，空拍影片放放youtube宣傳。

北港溪竹子腳堤岸鸚鵡彩繪牆完工後，逢假日成為鳥友聚會聯誼好去處，尤其被入畫的160隻各種不同大小的寵物鸚鵡，主人喜愛帶自己的愛鳥到此拍照放飛，嘉義鸚鵡鳥友組成的金剛黨召集人葉宗瑋，串連各地鳥友定12月21日，舉辦聖誕音樂會鳥聚，慶祝彩繪牆大功告成。

永賢村是全國最「老」村落，每百人中有35人是65歲以上老人；在這裡，嬰兒哭鬧聲幾乎就是「天籟」，退休的國小校長陳松雄感慨，村裡已很久不曾聽到童聲兒語，六腳鄉衛生所調查，從97年至今，永賢村只有14名新生兒，走入永賢村，村裡下田的、顧柑仔店的都是老人，與日本極限村相同，如今有全台最大鸚鵡彩繪牆亮點，鳥友希望為極限村帶來活力人潮。