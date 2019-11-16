影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



秋風起，芒花已白了山頭，東北角除了草嶺古道外，還有不少地方也進入秋芒熱季，「攝影天團」團長張隆建議民眾不妨來走金瓜石這條路線，比較省體力也不用走遠路，推薦秋芒祕境路線十三層、不厭亭及茶壺山腳下三個地方，可以享受看到整片的山與海，還有一望無際的芒草花，運氣好還有夕陽、雲海搭配。

今天上午天氣非常好，十三層陰陽海前公車站牌已擠滿大批攝影愛好者，搶拍美景。張隆說，第一個觀賞點在陰陽海停車場的右側小平台上面，觀賞的光線時間與早上的9點至11點層層的山巒層次造成非常漂亮的景觀；另一個地方就是著名的黃金瀑布，現在瀑布旁紅色的地質景觀加上秋天的芒草。光影搖曳特別漂亮。

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第二個點在不厭亭，下午3點後，芒草地點 由九份的天公廟往平溪方向，一路行走兩旁馬路，可看到滿山遍野的芒草，加上 層層的山巒，形成一部非常完美的秋景畫面，可以在不厭亭那邊歇息享受一下秋天的氣息。

第三個點由勸濟堂一路往山上開季可到達茶壺山腳下，山茶壺山腳下最高的視野，可以享受看到整片的山與海，還有 一望無際的芒草花，也是夕陽的最佳景點。

張隆表示，3個最佳賞芒花的觀賞景點，若是運氣好還可以看到雲瀑與雲海，秋芒從11月一直可以延續到12月中下旬，要把握最佳觀賞期。

張隆先前曾拍基隆波浪街、新北富貴角燈塔懸日，引發熱潮，他是「攝影天團」團長，他的作品在國內外攝影比賽得獎無數，去年更榮獲第59屆文藝獎章。他不只喜愛拍攝海岸線之美，作品更有濃濃人文氣息與關懷，善用用影像來記錄這個城市的變遷與故事。

另外，「2019草嶺古道芒花季」日前也已經開始，吸很多遊客前往健行賞芒，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，芒草已超過六成開花，並提醒民眾勿任意破壞花草樹木，以免觸法。

草嶺古道芒花季從2002年開始舉辦，每年皆吸引超過60萬人前往健行，今年已邁入第18屆，至12月1日止，每個周末假日下午1點30分，在大里遊客中心安排學校或地方團體表演，古道上也有安排山賊攔路、官兵盤查等趣味遊戲與遊客互動，大里天公廟也有免費提供民眾平安粥，補充體力又保平安。