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影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，今年再度建造完成一艘大型彩繪王船「順安陸號」，將在3年後辦理富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」大典，廟方16日下午將舉行王船開光點眼儀式，未來例假日並開放信眾參觀。

後龍鎮外埔海岸百餘年來曾有3艘從大陸福建漂來的王船靠岸，船內的神像、文物紛紛被聞訊而來的居民迎回供奉、建廟，充滿傳奇色彩，但早年苗栗沿海燒王船風氣不如台灣西南沿海，五雲宮1992年90年慶時首度辦理王船遊天河醮慶，斥資200多萬元打造大型王船「富美新大巡」，是當地首見的燒王船盛會，熱鬧非凡。

五雲宮預定2022年辦理迎聖王船醮，今年再度打造大型王船，並請名師林良太製作，最近彩繪完成，王船擇定16日下午1點30分起 （農曆十月廿日未時）點龍眼、開光，儀式後將恭送駐守船廠的「中軍府」中軍爺、廠官爺、總趕公返回泉州祖廟「富美宮」述職。

依地方文史工作者及五雲宮沿革記載，清光緒廿九年間 （1903年），通霄白沙屯以北約15公里的後龍外埔居民，忽然聽見海上有鐘、鼓、管弦絲竹之聲傳來，眾人相約至海邊遠觀，見到船名「金慶順」號的王船破浪而來，船上無人掌舵，僅有神像列座，村民紛紛請回奉祀。

當年白沙屯村民陳練等人聞訊趕往，但到達時王船所有神像都已被請走，船上剩下一只麻竹製的五寸高八角香爐，陳練等人擔心被當地外埔村民發現，將竹筒香爐藏於隨身攜帶的水煙袋內，倉促沿海邊跨越後龍溪、西湖溪返回白沙屯。

陳練將香爐藏於房中衣櫃7天後，請出供奉於廳堂神桌，當晚七大巡池、金、章、邢、狄、雷、韓府王爺顯靈，示知八角香爐就是諸王爺的主爐，後來並奉七大巡指示，由眾弟子雕塑金身供奉。

五雲宮管委會主委王全指出，新建王船比30年前的更大，長約33尺，未來在周末、周日等例假日開放信眾參觀。新建王船「順安陸號」製作及彩繪精美、色彩豐富，除繪有十二生肖及八仙過海、飛馬等圖案，還有海豚、魚類等海洋生態。

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船，16日將開光點眼，隨後...
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船，16日將開光點眼，隨後開放參觀，預定3年後辦理富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船「順安陸號」，王船美輪美...
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船「順安陸號」，王船美輪美奐，16日將開光點眼，隨後在例假日開放參觀。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船「順安陸號」，王船美輪美...
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船「順安陸號」，王船美輪美奐，16日將開光點眼，隨後開放參觀。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船「順安陸號」，王船美輪美...
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船「順安陸號」，王船美輪美奐，還繪有海豚等海洋生態，16日將開光點眼，隨後開放參觀。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船，16日將開光點眼，隨後...
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船，16日將開光點眼，隨後開放參觀，預定3年後辦理富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船，16日將開光點眼，隨後...
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮相隔30年，再度建造大型彩繪王船，16日將開光點眼，隨後開放參觀，預定3年後辦理富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」。記者胡蓬生／攝影
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