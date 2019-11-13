親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

影／中社觀光花市百合花季展開 中彰投苗人賞花半價

2019-11-13 11:33聯合報 記者游振昇／台中即時報導

位於台中后里的中社觀光花市百合花季現正展開，五顏六色花朵綻放，今天吸引很多遊客賞花，即日起到本月30日，中彰投苗人憑身分證到花市，賞花半價只需付60元。

中社觀光花市表示，百合花不耐熱，中社花市以低溫冷藏方式延長花期，今年8月就種在溫度10度的冷氣區，再逐漸拿到陰涼處種植，剛開始需有黑網摭陽，再慢慢拿到花園展出。

中社觀光花市今年準備20多萬球百合花，約50個品種，分批種植並移到花園供遊客欣賞，直到明年6月前，遊客都可看到各種百合花綻放，目前先登場的有少見的玫瑰百合和OT百合等花種，連在花店也不容易看到的LA百合系列也有，紅、黃、紫粉等顏色；其中玫瑰百合花朵大又艷麗，多層花瓣，兼具玫瑰和香水百合特色，是目前最新款百合花中的明亮之星，沒有花粉，遊客靠近拍照聞香，不會沾到花粉困擾。

中社花市另有8公頃的七彩花田，萬壽菊、五色一串紅、火焰雞冠花、紫色鼠尾草、波斯菊、玫瑰花、彩色海芋等花種，目前正盛開中。

台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60...
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60元。記者游振昇／攝影
分享
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，這是少見的玫瑰百合花。記者游振昇／攝影
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，這是少見的玫瑰百合花。記者游振昇／攝影
分享
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60...
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60元。記者游振昇／攝影
分享
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60...
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60元。記者游振昇／攝影
分享
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60...
台中的中社觀光花市百合花季今天展開，到本月底前，中彰投苗人憑身分證，賞花半價60元。記者游振昇／攝影
分享
中社觀光花市的火焰雞冠花正盛開。記者游振昇／攝影
中社觀光花市的火焰雞冠花正盛開。記者游振昇／攝影
分享

賞花低溫花田

相關新聞

彰化田尾海豐崙彩繪村 塗白牆面反思活化

2019-11-12 23:21

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

台中150年古蹟「筱雲山莊」修復 開放導覽

2019-11-12 23:40

胡椒石蟳、咖哩蟹煲 萬里蟹炒出特色

2019-11-12 23:38

宜蘭南方澳食魚記憶 12道老料理上桌

2019-11-12 23:34

彩繪牆退潮 學者：應回歸社造初衷

2019-11-12 23:25

新北第3間長照據點／林口銀光咖啡館開幕 還可健身

2019-11-12 23:15

田尾海豐崙彩繪村熱潮衰退 作者自行將彩繪塗成白牆

2019-11-12 19:00

30癌友單車環台抵達終點 馬英九、侯友宜迎接

2019-11-12 00:28

林瑤農吹製玻璃 兩岸4地奪冠

2019-11-11 23:59

落羽松染紅投139線

2019-11-11 23:43

文化部出錢 苗栗出磺坑再造歷史場景

2019-11-11 23:20

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02
看更多

熱門文章

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

69年歷史廖本通醫館遭拆 在地人不捨嘆可惜

2019-11-12 11:59

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

一德夜市可延後熄燈？葉匡時：沒這回事

2019-11-12 15:57

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶

2019-11-12 15:49

接受高中職改隸是林佳龍錯誤政策？議員：養不好養不起

2019-11-12 15:54

奪獎80件！棄槍拾筆的黃銀呈 發現當畫家比當流氓還有天分

2019-11-12 11:50

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top