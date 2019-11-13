影／中社觀光花市百合花季展開 中彰投苗人賞花半價
2019-11-13 11:33
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
位於台中后里的中社觀光花市百合花季現正展開，五顏六色花朵綻放，今天吸引很多遊客賞花，即日起到本月30日，中彰投苗人憑身分證到花市，賞花半價只需付60元。
中社觀光花市表示，百合花不耐熱，中社花市以低溫冷藏方式延長花期，今年8月就種在溫度10度的冷氣區，再逐漸拿到陰涼處種植，剛開始需有黑網摭陽，再慢慢拿到花園展出。
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中社觀光花市今年準備20多萬球百合花，約50個品種，分批種植並移到花園供遊客欣賞，直到明年6月前，遊客都可看到各種百合花綻放，目前先登場的有少見的玫瑰百合和OT百合等花種，連在花店也不容易看到的LA百合系列也有，紅、黃、紫粉等顏色；其中玫瑰百合花朵大又艷麗，多層花瓣，兼具玫瑰和香水百合特色，是目前最新款百合花中的明亮之星，沒有花粉，遊客靠近拍照聞香，不會沾到花粉困擾。
中社花市另有8公頃的七彩花田，萬壽菊、五色一串紅、火焰雞冠花、紫色鼠尾草、波斯菊、玫瑰花、彩色海芋等花種，目前正盛開中。
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