胡椒石蟳、咖哩蟹煲 萬里蟹炒出特色
2019-11-12 23:38
聯合報 記者江婉儀
／新北報導
天氣逐漸轉涼，正是吃蟹好時節。新北市漁管處除推廣北海岸當季新鮮漁獲，更推薦當地餐廳萬里蟹特色料理「胡椒石蟳」、「咖哩粉絲萬里蟹煲」，讓來買漁獲或是品嘗美味料理的民眾多一種選擇，另外限定的活蟹市集只到12月1日，想吃到當季新鮮海產腳步要加快。
漁管處表示，龜吼在地海鮮餐廳推出特色料理，像珍海活海鮮餐廳的「胡椒石蟳」，將肉質纖維較粗的石蟳，搭配私房的胡椒粉配方烹煮，讓人一吃就上癮。
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漁莊本港海鮮餐廳的「咖哩粉絲萬里蟹煲」，以鹹鮮有味的三點蟹，搭上爽脆高麗菜、胡蘿蔔絲以及吸飽所有鹹香湯汁的粉絲，加上主廚用咖哩粉特製而成的醬料，是饕客爭相品嘗的菜品。
另外，野柳漁港假日活蟹市集每個周末假日上午9點到下午5點，只到12月1日。
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