彰化田尾海豐崙彩繪村 塗白牆面反思活化

2019-11-12 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化報導



田尾海豐崙彩繪村過去有圖畫侵權問題，彩繪村計畫推手吳奇偉將牆面塗白。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

台灣彩繪牆如雨後春筍出現，但有圖案牽涉卡通侵權，還有圖畫單一沒特色，甚至有彩繪牆上留下彩繪業者的手機，過於商業化，彰化縣田尾鄉海豐崙彩繪村5年前因彩繪灌籃高手、烏龍派出所、海賊王等知名動漫一夕暴紅，如今熱潮衰退，彩繪村計畫推手吳奇偉自己將彩繪牆陸續塗白，要改變方式活化家鄉。

「現在已經沒有海豐崙彩繪村了」吳奇偉說，觀光人潮剩不到當時的1成，有居民得失心重希望他繼續畫，但缺乏社區投入，沒有完善規畫，加上其他地區新的彩繪牆更吸睛，他決定自行動手拿油漆塗白部分圖案。重新設立工作室，開放自家巷弄，邀請愛畫畫的人都能創作，希望一改走馬看花的觀光模式，也讓在地人實地參與藝術。

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田尾海豐崙彩繪村以烏龍派出所彩繪暴紅，如今警長臉改畫為較無爭議的熊臉。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

5年多前全台彩繪村盛行，吳奇偉是返鄉青年，將存得的第一桶金投注在彩繪社區，在村內主要幹道中正路、民生路等周邊巷弄圍牆，彩繪日本動漫，甚至組團隊聘人在社區牆面創作多達30多幅畫，透過網路傳播，成為全台知名的彩繪村，周末擠入人車潮。

吳奇偉說，海豐崙是田尾鄉邊陲，當時大批人潮進來，香腸攤販一天可賺萬元，但也有人因賣同樣產品造成紛爭，公部門為因應觀光人潮設置廁所，但當時誰來清潔卻是個問題，因人潮不再，彩繪村停車場如今也成了蚊子停車場。

他認為，家鄉因彩繪村被看見，塗白牆面希望能歸零，由在地人一起思考要怎樣做才能讓居民生活更好。

台灣彩繪牆熱潮歷經高峰，現在3D立體互動式、浮雕設計更為新潮，雖吸引遊客拍照打卡，卻也為居民帶來交通與環境整潔問題，影響居住品質。

許多文化界人士也不贊同彩繪牆，藝術工作者王蟻益2015年發起「我的家鄉不塗鴉」護牆行動。

他表示，台灣鄉土記憶的紅磚牆淪為畫布，雖到處勸導不要再彩繪紅磚牆，卻遭受民代干擾、居民不諒解，但眼看許多曇花一現的彩繪牆斑剝卻再也回不去，為達到農村再造目標，反而破壞農村樣貌。