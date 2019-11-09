基隆安樂區國家新城「101高地」 飽覽360度風景

2019-11-09 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆報導



基隆市國家新城附近小山頭山頂的升旗台，可以欣賞360度美景。 記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

基隆市安樂區國家新城附近有座小山頭，200公尺山路，爬171個階梯就能登頂。站在最高點有360度絕佳視野，吹著涼風讓人忘卻煩憂，飽覽美景更是心曠神怡。這座小山有人稱新山公園，因為可以遠眺台北101，也被叫「101高地」。

國民黨總統參選人韓國瑜提及高山設升旗台宣揚愛國精神，有人肯定，有人嘲諷。國家新城這座小山的最高點，就有升旗台，五福里長舒瑞利每年元旦在山上辦升旗儀式，是社區年度大事。

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新山公園登山步道兩旁成排的櫻花、楓樹和油桐樹，背後有暖心的故事。這些樹不是市府種植，而是十多年前多由國家新城楊姓住戶分批栽下。山上沒水源，早起登山民眾背水上山，沿途幫樹苗澆水，照顧樹苗成長，如今漸成林蔭，造福遊客。

新山公園步道途中有處鐘萼木生態公園，每年4月是花季，總狀花序相當美麗。山上有2處觀景台，第一觀景台較開闊，近處可欣賞新山水庫、國家新城社區和金龍湖；遠方則可看見外木山海邊協合發電廠3根煙囱和基隆嶼。

山頂升旗台是第二景觀台，2處景觀台直線距離不到50公尺。站在最高點，可欣賞360度美景，台北101大樓過去也會映入眼簾，現因為林木長高，視野稍受遮蔽。