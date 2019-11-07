台澳消防猛男月曆 拍出30萬
2019-11-07 23:47
聯合報 記者王長鼎
／新北報導
新北市消防局2020年形象月曆今年邀請澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。新北市長侯友宜昨天出席發表會，以消防形象月曆做公益行銷，推出公益三箭的慈善愛心活動，現場喊價拍賣，品勛科技公司CEO鄭文榮喊出30萬元最高價得標。
侯友宜昨天在發表會上與台澳消防員同場對尬，一起推廣CPR，使用Q-CPR訓練安妮，結合「快快壓、用力壓、胸回彈、莫中斷」高品質CPR的要求，即時回饋胸壓深度、速率、回彈及持續按壓時間比率等相關數據，呈現CPR的操作品質。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
侯友宜表示，新北市消防局持續推動及強化救護服務情況下，在108年執行OHCA救護成功康復出院率為8.87％，在亞洲地區排名第一，在全世界僅次於美國西雅圖，他說，已設定9％康復出院率為新北市未來目標，期盼能與世界醫療最佳城市美國西雅圖並駕齊驅。
民眾參加下列活動就有機會獲得炙手可熱的2020年消防形象月曆，即日起至11月30日加入新北市政府愛心大平台成為會員並於臉書按讚留言分享，限量150本；郵寄或親送108年9~11月50張發票至消防局，每滿50張發票參加捐發票抽獎活動1次，得累計滿100張抽獎2次，以次類推；或11月30日前至創世基金會網站購買月曆，限量350本。
留言