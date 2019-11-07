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台澳消防猛男月曆 拍出30萬

2019-11-07 23:47聯合報 記者王長鼎／新北報導

新北市消防局2020年形象月曆今年邀請澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。新北市長侯友宜昨天出席發表會，以消防形象月曆做公益行銷，推出公益三箭的慈善愛心活動，現場喊價拍賣，品勛科技公司CEO鄭文榮喊出30萬元最高價得標。

新北市長侯友宜昨天出席防局2020年形象月曆發表會，拍賣由品勛科技公司30萬元最...
新北市長侯友宜昨天出席防局2020年形象月曆發表會，拍賣由品勛科技公司30萬元最高價得標。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局2020年形象月曆，邀請澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共...
新北市消防局2020年形象月曆，邀請澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝。 記者王長鼎／翻攝
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侯友宜昨天在發表會上與台澳消防員同場對尬，一起推廣CPR，使用Q-CPR訓練安妮，結合「快快壓、用力壓、胸回彈、莫中斷」高品質CPR的要求，即時回饋胸壓深度、速率、回彈及持續按壓時間比率等相關數據，呈現CPR的操作品質。

侯友宜表示，新北市消防局持續推動及強化救護服務情況下，在108年執行OHCA救護成功康復出院率為8.87％，在亞洲地區排名第一，在全世界僅次於美國西雅圖，他說，已設定9％康復出院率為新北市未來目標，期盼能與世界醫療最佳城市美國西雅圖並駕齊驅。

消防局月曆3月封面人物為新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，今年成功登上世界第一高峰「...
消防局月曆3月封面人物為新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，今年成功登上世界第一高峰「聖母峰」。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局2020年形象月曆邀請澳洲消防員共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意...
新北市消防局2020年形象月曆邀請澳洲消防員共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。記者王長鼎／翻攝
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民眾參加下列活動就有機會獲得炙手可熱的2020年消防形象月曆，即日起至11月30日加入新北市政府愛心大平台成為會員並於臉書按讚留言分享，限量150本；郵寄或親送108年9~11月50張發票至消防局，每滿50張發票參加捐發票抽獎活動1次，得累計滿100張抽獎2次，以次類推；或11月30日前至創世基金會網站購買月曆，限量350本。

月曆侯友宜CPR

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