賞杭菊花海 遊苗栗銅鑼用行動支付抽大獎
2019-11-07 23:46
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗報導
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，黃色杭菊亮眼奪目，連日來吸引大批遊客湧入，鄉農會明、後天推出「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節，隔鄰的西湖鄉也同步推出甘藷節，要與遊客分享豐收的喜悅。
銅鑼是國內杭菊最大產地，今年栽培面積約30公頃，分布鄉內各地，包括九湖台地、樟樹國小周邊、銅鑼交流道周邊都有美麗的杭菊田可賞景。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
銅鑼鄉農會表示，最近九湖台地已吸引大批台北、台中等地遊客及親子造訪，在花田中取景、自拍，杭菊賞花期可至12月上旬，最佳觀賞時機在11月中、下旬，遊客請把握時機來賞花海美景，杭菊芋頭節明天在九湖休閒農場登場，銅鑼火車站提供接駁車服務。
每年杭菊節堪稱銅鑼鄉最大的觀光旅遊活動，銅鑼觀光產業協會今年特別規畫「賞杭菊遊銅鑼」，邀近20間特色店家參與，並推廣行動支付，在指定店家以行動支付消費單筆滿500元，都有機會中大獎，資訊可上「好客銅鑼」查詢。
西湖甘藷節明後天在三湖村飛龍大橋旁農田推出，安排焢窯樂、親子烤甘藷、農特產品展售、社區表演等，並提供預訂客家風味餐。
留言