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賞杭菊花海 遊苗栗銅鑼用行動支付抽大獎

2019-11-07 23:46聯合報 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，黃色杭菊亮眼奪目，連日來吸引大批遊客湧入，鄉農會明、後天推出「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節，隔鄰的西湖鄉也同步推出甘藷節，要與遊客分享豐收的喜悅。

銅鑼是國內杭菊最大產地，今年栽培面積約30公頃，分布鄉內各地，包括九湖台地、樟樹國小周邊、銅鑼交流道周邊都有美麗的杭菊田可賞景。

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色、黃色杭菊盛開，景致美不勝收，連日來吸引大批遊...
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色、黃色杭菊盛開，景致美不勝收，連日來吸引大批遊客暢遊花海。 記者胡蓬生／攝影
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銅鑼鄉農會表示，最近九湖台地已吸引大批台北、台中等地遊客及親子造訪，在花田中取景、自拍，杭菊賞花期可至12月上旬，最佳觀賞時機在11月中、下旬，遊客請把握時機來賞花海美景，杭菊芋頭節明天在九湖休閒農場登場，銅鑼火車站提供接駁車服務。

每年杭菊節堪稱銅鑼鄉最大的觀光旅遊活動，銅鑼觀光產業協會今年特別規畫「賞杭菊遊銅鑼」，邀近20間特色店家參與，並推廣行動支付，在指定店家以行動支付消費單筆滿500元，都有機會中大獎，資訊可上「好客銅鑼」查詢。

西湖甘藷節明後天在三湖村飛龍大橋旁農田推出，安排焢窯樂、親子烤甘藷、農特產品展售、社區表演等，並提供預訂客家風味餐。

苗栗縣「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節明後天登場，銅鑼觀光產業協會推廣行動支付。 記者...
苗栗縣「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節明後天登場，銅鑼觀光產業協會推廣行動支付。 記者胡蓬生／攝影
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