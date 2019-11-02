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六堆客家秋收祭 千人彩繪斗笠

2019-11-02 23:46聯合報 記者潘欣中／屏東報導

由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成─六堆秋收祭」，昨天在屏東縣六...
由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成─六堆秋收祭」，昨天在屏東縣六堆客家文化園區登場。 記者潘欣中／翻攝
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由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成─六堆秋收祭」，昨天起在屏東縣六堆客家文化園區登場，透過傳統客家祭儀的進行，展現台灣客家文化多樣貌，開幕式「客家好笠HIGH」千人彩繪斗笠是重頭戲，吸引上千民眾和屏科大國際學生參與，現場伴著千頂斗笠與客家傳統花布海，呈現壯麗的大地秋收美景。

客家文化發展中心主任何金樑說，今年秋收祭主題是「古早農村」，透過照片回憶早期農村的情景，導入文化體驗活動，讓客家文化融入生活，藉音樂歌謠、寫生、田園採菜、食福宴時收集的聲音，傳承客家文化。

昨天開幕活動除邀來賓在竹片上寫下祈福語，再將祈福竹片懸掛大型裝置藝術斗笠上，象徵今年六堆地區大豐收、好運延年，至於「千人彩繪斗笠」活動有來自英國、印尼蒙古、史瓦帝尼、尼泊爾等國的屏科大學生和地方民眾1200人參與。

六堆秋收祭系列活動至16日止，假日除了有優質客家藝文表演，還有「Hakka好手藝DIY」活動，每日推出一樣手作體驗，如拼貼檳榔扇、醃嫩薑、製作花布燈籠、彩繪紙傘等，16日活動尾聲安排120桌「客家食福宴」，重現10道客家傳統古早味料理，詳情可上官網查詢。

客家文化屏東縣屏科大外籍生蒙古印尼尼泊爾客家美食

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