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柯豐富傳統雕塑工藝個展 呈現九五至尊及佛教十八羅漢

2019-11-02 13:09聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「自覺圓滿—柯豐富傳統雕塑工藝個展」即日起至11月12日，在高雄文化中心至真三館展出。曾在國際美食大賽多次抱回大獎的柯豐富，擅長雕刻與泥塑，此次展出以佛教十八羅漢和傳統道教神話的人物為題材，並相互連結。作品「九五至尊，君臨天下」，是玉皇大帝親駕巨龍，君臨天下，觀其眾生，眾仙齊聚蒞天庭議事，層次豐富。

從小喜歡捏麵和果雕的樹德科大應用設計研究所研究生柯豐富，今年以民間玉皇大帝等神祇為題材的「九五至尊、君臨天下」作品，在2019香港HOFEX國際美食大賽贏得銀牌，技法融合學院派與傳統工藝，為台灣蔬果雕刻工藝走出一條新路。

柯豐富說，在香港HOFEX國際美食大賽的得獎作品是以芋頭雕成，這次特別製作成泥塑，融入了傳統工藝的漆線雕以及雕塑土，營造出一種「玉」的質感。因為芋頭食材是生鮮不易保存，所以轉化成可保存百年也不會因空氣及環境的影響而腐敗的進階材料。

作品「九五至尊，君臨天下」中，「玉皇大帝」為一個體，另外有21個人物如姜子牙、太白金星、太上老君、東海龍王、龜臣相、送財童子、引路童子、張天師、壽翁、三太子等。可群聚在一起形成一個情境，又可隨時獨立變成自己的故事個體。

柯豐富以傳統神佛的十八羅漢為主角，象徵「自覺」，接著以 觀世音菩薩、玉皇四太子、龍王四真君、關聖帝君、華陀等神佛像，隱喻邁向「圓滿」之意，

柯豐富的作品細膩生動，富有層次。記者徐如宜／攝影
柯豐富的作品細膩生動，富有層次。記者徐如宜／攝影
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柯豐富作品「九五至尊，君臨天下」，呈現玉皇大帝親駕巨龍，君臨天下，觀其眾生，眾仙...
柯豐富作品「九五至尊，君臨天下」，呈現玉皇大帝親駕巨龍，君臨天下，觀其眾生，眾仙齊聚蒞天庭議事。記者徐如宜／攝影
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柯豐富作品「九五至尊，君臨天下」，呈現玉皇大帝親駕巨龍，君臨天下，觀其眾生，眾仙...
柯豐富作品「九五至尊，君臨天下」，呈現玉皇大帝親駕巨龍，君臨天下，觀其眾生，眾仙齊聚蒞天庭議事。記者徐如宜／攝影
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柯豐富的作品細膩生動，富有層次。記者徐如宜／攝影
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「自覺圓滿—柯豐富傳統雕塑工藝個展」即日起至11月12日，在高雄文化中心至真三館...
「自覺圓滿—柯豐富傳統雕塑工藝個展」即日起至11月12日，在高雄文化中心至真三館展出。記者徐如宜／攝影
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