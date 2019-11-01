親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

百年北港牛墟 9日「回娘家」開市

2019-11-01 23:23聯合報 記者蔡維斌／雲林報導

北港牛墟入口意象（圖）。 記者蔡維斌／攝影
北港牛墟入口意象（圖）。 記者蔡維斌／攝影
分享

牛墟可買到各種不同農具（圖）。 記者蔡維斌／攝影
牛墟可買到各種不同農具（圖）。 記者蔡維斌／攝影
分享

台灣最具農村意象的古代市集北港牛墟，因河川整治遷市1年後，將於本月9日遷回北港大橋下原址，許多熱愛農村文化的牛墟粉絲，無不以「回娘家」心情，迎接這一天到來，更期待牛墟新家，為古市集帶來更多文創生機。

古早北港牛墟全盛時期墟內到處可見牛隻交易景象。記者蔡維斌／翻攝
古早北港牛墟全盛時期墟內到處可見牛隻交易景象。記者蔡維斌／翻攝
分享

古早北港牛墟可見牛販拉牛比拉力。記者蔡維斌／翻攝
古早北港牛墟可見牛販拉牛比拉力。記者蔡維斌／翻攝
分享

北港文史人士許士能指出，早年全國有40多座牛墟，後來減至鹽水、善化和北港3處，北港牛墟歷史最久，除交易種類品項特殊，集市日期也很特別，北港每逢國曆數字有3、6、9均為牛墟日，因市集型態保有古風味，所以總是引來滿滿人潮。

北港牛墟位於北港溪河床，原是沙泥地，遇雨泥濘，10年前曾整修後，去年立委蘇治芬再爭取前瞻完成「北港溪魅力河段」整治工程，讓牛墟場地煥然一新，鄰近停車場的車道也重新規畫，避免市集日，人潮車潮擠成一團。

負責管理牛墟的北港農會總幹事林翠香說，為避免河川整治期間，牛墟「散市」，將牛墟暫遷至北港萬有紙廠附近，如今舊址整建完成，為讓舊雨新知，決定11月9日再遷回北港溪畔舊址，雲林縣府將結合農會舉辦盛大歡迎儀式，重現北港牛墟風華。

北港文史人士黃水水說，北港牛墟是台灣現存歷史最古老的牛市，文獻記載清末即聚市，超過百年，常被國外雜誌報導是台灣最具特色的農村市集，古早牛比拉力、牛販摸壽（鑑別牛齡）等交易型態雖已不復見，但仍可買到各種農具、家禽及古物二手貨，有別一般市集，歡迎大家來逛牛墟，感受百年市集的純樸魅力。

新建的北港牛墟已完工，牛墟訂於本月十九日遷回原址。記者蔡維斌／攝影
新建的北港牛墟已完工，牛墟訂於本月十九日遷回原址。記者蔡維斌／攝影
分享

北港港大文創文史工作者蘇治芬二手市集

相關新聞

台北溫泉季開幕壯觀 撞神轎驚呼連連

2019-11-01 23:32

鼻頭角廢軍營變聽濤營 5日起限時開放

2019-11-01 23:27

捕捉頂石棹「七彩琉璃光」 盼增即時影像

2019-11-01 23:26

私房景點／壯圍雜貨店與農創品牌彩繪牆 好好拍

2019-11-01 23:11

秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海 夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01

舊嘉義師專 綠色校門再現

2019-10-31 23:27

超級保爸 16年收托17孩子

2019-10-31 23:26

賽德克青年愛編織 部落開店打破禁忌

2019-10-31 23:25

新北耶誕城11月中開城 打造「雙塔一樹」雷射光雕秀

2019-10-31 23:15

屏東有機玫瑰 入菜也可以

2019-10-31 23:07

彩繪小鎮故事 新竹新埔藝術六巷完成

2019-10-31 22:58

新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51
看更多

熱門文章

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

108年地價稅開徵 苗縣稅務局推行動支付繳稅抽禮券

2019-11-01 07:47

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海 夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請

2019-11-01 10:24

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷

2019-11-01 12:36

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費

2019-11-01 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top