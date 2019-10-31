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屏東有機玫瑰 入菜也可以

2019-10-31 23:07聯合報 記者江國豪／屏東縣報導

屏東縣九如鄉農會為推廣有機玫瑰產業，結合當地農特產，設計出一系列玫瑰料理。 記者...
屏東縣九如鄉農會為推廣有機玫瑰產業，結合當地農特產，設計出一系列玫瑰料理。 記者江國豪／攝影
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玫瑰花不只觀賞也能入菜做好料！屏東縣有機玫瑰種植面積19公頃，居全台之冠，年產值超過千萬元，過去玫瑰大多應用在化妝品、保養品的原料，九如鄉農會為推廣有機玫瑰產業，結合當地農特產，設計出一系列玫瑰料理。九如鄉農會總幹事龔泰文說，未來將要進一步結合食農教育，發揚玫瑰花價值。

台灣有機玫瑰種植地區，遍布南投埔里、屏東九如等地，以屏東縣規模最大。九如鄉農會為推廣有機玫瑰，結合在地農產，透過農會家政班媽媽的好手藝，將有機玫瑰、檸檬、香蕉、南瓜、小黃瓜等相結合，製成壽司、披薩等料理，風味獨特。

例如好看也好吃的玫瑰披薩就受到不少女性青睞，製作餅皮時，將玫瑰花與麵粉揉成糰再經過發酵、烘烤，完成後塗上厚厚一層玫瑰醬，撒上細小的檸檬皮，能避免苦澀又增添香氣，口感升級。

龔泰文表示，玫瑰花常作為化妝品、保養品原料，像是精華液等，研究發現食用有機玫瑰有促進新陳代謝、消炎等效果，對身體有助益。新鮮玫瑰花瓣泡茶飲用也別有滋味，建議採用本土有機玫瑰，比使用進口乾燥玫瑰，更能避免食安疑慮。

九如鄉農會未來還要進一步，結合食農教育前進校園中，讓九如鄉當地的國中、國小學生試著用玫瑰做菜，進而啟發在地學子對地方農產的想像與興致，發揚有機玫瑰的多樣價值。

屏東縣有機玫瑰種植面積19公頃，為全台最大規模，年產值超過千萬元。記者江國豪／攝...
屏東縣有機玫瑰種植面積19公頃，為全台最大規模，年產值超過千萬元。記者江國豪／攝影 江國豪
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玫瑰披薩在餅皮製作時，就將玫瑰花與麵粉揉再一起發酵，塗上厚厚一層玫瑰醬，再撒上細...
玫瑰披薩在餅皮製作時，就將玫瑰花與麵粉揉再一起發酵，塗上厚厚一層玫瑰醬，再撒上細小的檸檬皮，能避免苦澀又增添香氣。記者江國豪／攝影 江國豪
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屏東縣食農教育化妝品

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