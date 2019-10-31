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這場展覽有竇加小舞者 一窺羅丹與卡蜜兒的癡愛情狂

2019-10-31 18:42聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽11月2日開展，除了展示法國印象派藝術家竇加最著名「14歲的小舞者」外，還有法國雕塑家羅丹「吻」、法國藝術家卡蜜兒．克勞岱爾的「華爾滋」雕塑作品，一窺羅丹與卡蜜兒2人在真實人生中演譯癡愛情狂、聚合離散；展期至明年3月29日。

此次展覽，展出亞洲大學現代美術館典藏的「14歲的小舞者」、羅丹「吻」、「亞當」、「夏娃」、法國藝術家阿曼的「大提琴與維納斯的結合」、法國藝術家妮基．桑法勒的「原力」、「詩人和他的繆斯」等29件雕塑作品，另借展卡蜜兒的「華爾滋」、法國雕塑家凱薩．巴爾達其尼的「安娜」、「蝙蝠」、法國藝術家伊夫．克萊因的「藍色桌子」等6件雕塑作品。

亞洲大學現代美術館館長李梅齡說，「14歲的小舞者」是竇加生前唯一發表過的雕塑創作，他以蠟為媒材，表現肌理與舞者結實的肌肉，並在雕塑上運用硬底舞鞋、裙、綁帶與頭髮，使小舞者栩栩如生。羅丹、卡蜜兒同為寫實主義重要的雕塑家，2人真實人生中演譯癡愛情狂、聚合離散，透過「吻」、「華爾滋」等雕塑作品呈現出來。

李梅齡指出，阿曼的「大提琴與維納斯的結合」以女神形體與琴身交錯疊合，彷彿隨著音樂旋律舞動跳躍；法國藝術家妮基．桑法勒受懷孕友人圓潤體態啓發，創作「娜娜」系列「原力」、「詩人和他的繆斯」等作品，也在此次展覽中展出。

此次展覽，2樓長廊第一件作品為竇加的「14歲的小舞者」，透過光影互動影像裝置，小舞者彷彿登台演出；3樓闢設「彩色劇場」，集結中國當代藝術家周春芽的「綠狗」系列作品、台灣藝術家王建揚的「潛行夢空間」，以及台灣藝術家黃沛瀅以單顏立體創作作品「秘境」，回應伊夫．克萊因創作的純色系列作品。

亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，將展出法國印象派大...
亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，將展出法國印象派大師竇加最著名〈十四歲的小舞者〉等29件雕塑作品。圖／亞洲大學提供
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亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，展出法國印象派大師...
亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，展出法國印象派大師竇加最著名〈十四歲的小舞者〉等29件典藏雕塑作品。圖／亞洲大學提供
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亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，展出羅丹的「吻」、...
亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，展出羅丹的「吻」、卡蜜兒的「華爾滋」等雕塑作品，一窺2人癡愛情狂、聚合離散。圖／亞洲大學提供
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亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，台灣藝術家黃沛瀅以...
亞洲大學現代美術館「劇．場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，台灣藝術家黃沛瀅以單顏立體創作作品「秘境」，回應伊夫．克萊因創作的純色系列作品。圖／亞洲大學提供
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