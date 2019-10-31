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新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

為創造新埔鎮亮點，新竹縣新埔鎮長林保祿推動「三街六巷九宗祠」，藉藝文串連生活、歷史，吸引年輕人回鄉、外地遊客前來觀光。從106年開始，以公共藝術的概念，透過尋找巷弄的歷史與生活歷程故事作為創作主題，並藉由馬賽克與玻璃彩繪「六巷」。今天在駐鎮藝術家呂誠敏的帶領下，分享戰鬥巷的歷史故事，並邀請現場嘉賓一起動手裝飾「戰鬥巷」的馬賽克，進行第六件巷弄公共藝術。

林保祿表示， 106年進行「大水巷」的彩繪、「花燈巷」馬賽克、107年有「漫畫巷」馬賽克及「燕子巷」的玻璃、柿染，今年營造的「戰鬥巷」、「暗香巷」都是用馬賽克裝飾，新埔鎮「六巷」各有特色，歡迎外地遊客前來探訪。

林保祿說，新埔的六巷巷弄中，每一件創作都有一段生活、美麗的傳說故事，藉由藝術家駐鎮的模式，希望藝術家探索新埔巷弄之美，發掘在地濃厚人情味與生活文化的核心價值，營造具生活、人文、歷史的街廓，讓生活於此的新埔人關注家鄉進而喜歡居住在新埔。

呂誠敏表示，戰鬥巷公共藝術創作的故事主軸，緣於1895年日本接收台灣割地時，台灣民主國抗日義軍鎮守新埔街，設有一座銃櫃(樓)在蔡家老宅，當日軍事行動近衛師團山根支隊，自湖口台地南下欲前進新埔街，被戍守在銃櫃(樓)的敢字營義軍發現兩名斥候騎兵，發射火銃槍，打死一名軍曹，這也是新埔街抗日的第一槍，先前已完成的大面馬賽克牆就是描繪這段歷史，今天來賓的創作，將融合、拼貼在一旁的牆面上。

呂誠敏今天還說，鎮上出了不少文學作家、畫家，希望下一步能創作馬賽克「文學大道」，讓外界看見文化文化底蘊深厚的新埔鎮。

新埔鎮公所表示，103年起新竹縣政府開始鎮內宗祠的修繕與活化，直至108年已修復完竣6棟的老宗祠建築，109年持續完成的還有張氏家廟與新埔潘屋的修復。今年度的「享藝肆年–藝趣童起」即將進入尾聲，11月2日下午2點30分，在新埔鎮公所三樓大禮堂有一場免費的親子偶戲「水牛與白鶴仔」、11月16日客家大戲將在南平社區登場，歡迎共襄盛舉。

今年度的「享藝肆年–藝趣童起」即將進入尾聲，11月2日下午2點30分，在新埔鎮公...
今年度的「享藝肆年–藝趣童起」即將進入尾聲，11月2日下午2點30分，在新埔鎮公所三樓大禮堂有一場免費的親子偶戲「水牛與白鶴仔」。記者郭政芬／攝影
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新埔藉由馬賽克與玻璃彩繪「六巷」。記者郭政芬／攝影
新埔藉由馬賽克與玻璃彩繪「六巷」。記者郭政芬／攝影
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今天邀請現場嘉賓一起動手裝飾「戰鬥巷」的馬賽克。記者郭政芬／攝影
今天邀請現場嘉賓一起動手裝飾「戰鬥巷」的馬賽克。記者郭政芬／攝影
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新埔的六巷巷弄中，每一件創作都有一段生活、美麗的傳說故事。記者郭政芬／攝影
新埔的六巷巷弄中，每一件創作都有一段生活、美麗的傳說故事。記者郭政芬／攝影
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駐鎮藝術家呂誠敏與妻子共同創作。記者郭政芬／攝影
駐鎮藝術家呂誠敏與妻子共同創作。記者郭政芬／攝影
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今天在駐鎮藝術家呂誠敏的帶領下，分享戰鬥巷的歷史故事。記者郭政芬／攝影
今天在駐鎮藝術家呂誠敏的帶領下，分享戰鬥巷的歷史故事。記者郭政芬／攝影
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藝術家公共藝術修復

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