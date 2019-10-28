菜市場金馬獎 南市5家獲5星
2019-10-28 23:33
聯合報 記者周宗禎
／台南報導
經濟部昨天在台南市表揚全國19家「5星樂活名攤」，台南有5家業者贏得5星最高榮譽 ，其中麻豆零售市場就有麻善橋柚香肉乾、合口味肉鬆肉乾店2家業者獲選，市長黃偉哲說，感謝經濟部推廣攤商美食多年，市府也會盡力推廣傳統市集和巷弄美食。
「優良市集暨樂活名攤評核活動」今年舉辦第10年，有「菜市場金馬獎」之稱，去年全國有10攤業者入選5星樂活名攤，今年則有19攤業者通過，另外有100攤通過4星評核，3星等以下有2445攤，經濟部次長王美花昨天到場頒獎。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
台南市這次贏得5星名攤榮譽的還有虎尾寮市場的梁心魚舖，販售深海魚等海產，東菜市場明宗魚丸，販售魚丸、魚皮和甜不辣，西門淺草青春新天地市集的森霖優格，則販售手工優格冰淇淋。
黃偉哲說，台南市有很多傳統老店，希望都能夠配合潮流「現代化」，打理得乾淨又明亮，老店也能有新的行銷作法，現在連媽祖廟都推出年輕人喜歡的Q版公仔宣傳，攤商也要多思考一些特色行銷方式。
台南市這次獲得「品牌市集」認證的則有虎尾寮公有零售市場和佳里中山公有市場等2處市集，另外還有25處優良市集和587處樂活名攤通過認證，成績亮麗。
王美花說，近年來地方政府為爭取佳績，已形成良性競爭，包括透過專案進行攤位改造、市集主題行銷等方式，提升傳統市場競爭力。未來經濟部也將持續強化傳統市場與消費者生活連結，鼓勵傳統市場以食農教育、小旅行等多元方式擴展傳統市場角色。
留言