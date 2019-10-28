親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

菜市場金馬獎 南市5家獲5星

2019-10-28 23:33聯合報 記者周宗禎／台南報導

經濟部次長王美花（左四）頒獎給贏得五星樂活名攤的台南市業者，市長黃偉哲（左五）上...
經濟部次長王美花（左四）頒獎給贏得五星樂活名攤的台南市業者，市長黃偉哲（左五）上台共享榮譽。 記者周宗禎／攝影
分享

經濟部昨天在台南市表揚全國19家「5星樂活名攤」，台南有5家業者贏得5星最高榮譽 ，其中麻豆零售市場就有麻善橋柚香肉乾、合口味肉鬆肉乾店2家業者獲選，市長黃偉哲說，感謝經濟部推廣攤商美食多年，市府也會盡力推廣傳統市集和巷弄美食。

「優良市集暨樂活名攤評核活動」今年舉辦第10年，有「菜市場金馬獎」之稱，去年全國有10攤業者入選5星樂活名攤，今年則有19攤業者通過，另外有100攤通過4星評核，3星等以下有2445攤，經濟部次長王美花昨天到場頒獎。

台南市這次贏得5星名攤榮譽的還有虎尾寮市場的梁心魚舖，販售深海魚等海產，東菜市場明宗魚丸，販售魚丸、魚皮和甜不辣，西門淺草青春新天地市集的森霖優格，則販售手工優格冰淇淋。

黃偉哲說，台南市有很多傳統老店，希望都能夠配合潮流「現代化」，打理得乾淨又明亮，老店也能有新的行銷作法，現在連媽祖廟都推出年輕人喜歡的Q版公仔宣傳，攤商也要多思考一些特色行銷方式。

台南市這次獲得「品牌市集」認證的則有虎尾寮公有零售市場和佳里中山公有市場等2處市集，另外還有25處優良市集和587處樂活名攤通過認證，成績亮麗。

王美花說，近年來地方政府為爭取佳績，已形成良性競爭，包括透過專案進行攤位改造、市集主題行銷等方式，提升傳統市場競爭力。未來經濟部也將持續強化傳統市場與消費者生活連結，鼓勵傳統市場以食農教育、小旅行等多元方式擴展傳統市場角色。

傳統市場王美花金馬獎食農教育媽祖

相關新聞

北市社子島歷史建築 再登錄7建物

2019-10-28 23:48

風城百年 新竹的青春住了誰

2019-10-28 23:49

大木師劉鴻林 登錄保存技術者

2019-10-28 23:30

彰化赴日推觀光 小鎮漫遊詢問度高

2019-10-28 23:29

挑戰人生下半場／等了一甲子 劉蘭嬌圓演員夢

2019-10-28 00:36

霧社事件89年追思 莫那．魯道等烈士遺族古調致敬

2019-10-28 00:29

新北鶯歌永吉公園第3期啟用 8大主題

2019-10-28 00:00

擦亮品牌 台東咖啡明年換新裝

2019-10-27 22:58

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top