苗栗「士子開中門」 30人光榮祭聖
2019-10-26 23:54
聯合報 記者胡蓬生
、劉星君
／苗栗報導
苗栗「士子開中門」昨天在苗栗市文昌祠舉辦，參加的博士、高考
及格者共30人，許多人歷經「寒窗苦讀」歲月，終於圓夢，實現人生目標，更獲得從文昌祠中門進入祭聖的殊榮，光耀門楣。
苗栗縣定古蹟文昌祠歷來有士子開中門傳統，縣府為獎掖文風，從96年起改由官辦，也是全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，獲博士學位、高考及格者才有資格報名，今年參加的士子，博士7人、高考23人。
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「攻讀博士期間曾想放棄，但還是每天對著鏡子喊加油！」63歲的余月美年近55歲才決心攻讀博士，她說小時候家裡兄弟姊妹多，家境清苦，一直等到自己的孩子都成長，她才決心考博士，花了5年半時間深造，因仍在私人企業服務，得兼顧工作，這段期間沒日沒夜，幾乎半夜3點半過後才睡覺，一切都為「圓一個夢」。
徐珮貞的姊姊在6年前也曾參加士子開中門，姊妹倆都上進，榮耀家門；賴詠宣、陳思語、謝志偉今年高、普考都錄取，勤學有成；縣議員羅貴星平日忙於服務，仍不忘進修深造，今年順利取得中原大學工業與系統工程學系博士學位。
縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊及教育處、民政處、人事處主管都參與開中門，今年縣府將錄取士子金榜以「電子榜單」上傳FB粉專，盼彰顯苗栗「提升教育力」的努力，往年拔大豬「智慧毛」，這次也進化成拔「智慧筆」。
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