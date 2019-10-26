好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情
2019-10-26 08:19
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
「2019臺南好米季-稻田彩繪」與時下超夯LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」合作，吸引3萬粉絲朝聖拍照，六甲區公所公布早晨、正午、黃昏不同時間，會呈現出不同的醉人景致，如藍天白雲版、落日餘暉版、華燈初上版與彩霞驚艷版，至少四個不同美景型態，希望民眾把握最後欣賞時機。
台南好米季10月10日雙十連續假期在六甲區熱鬧登場，公所統計至10月24日已達3萬人次湧入參觀，10月27日周日活動即將進入尾聲，提醒還沒造訪的民眾，更要把握這最後難得的機會。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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六甲區陳啟榮區長表示，本區彩繪稻田最迷人的地方，除是3D立體圖騰外，於早晨、正午、黃昏不同時間，會呈現出不同的醉人景致，如藍天白雲版、落日餘暉版、華燈初上版與彩霞驚艷版，至少四個不同美景型態，再搭配本所新推出的美食地圖，讓你解決食的問題，絕對值得民眾攜家帶眷來個六甲一日遊。
六甲區公所及六甲區農會聯合舉辦的「2019臺南好米季」，為延續地方產業活動效益及推動在地文創產業，六甲區公所更於近期與台灣稻藝工坊合作，在林鳳營故事館設置一台「地方文創商品」自動販賣機，遊客可於販賣機直接購買到由嘉南平原稻草所製成，熱銷日本的注連繩、甚至是弘昌碾米廠米包、居廣陶的陶藝等商品。
建議民眾把握本周假期安排一趟六甲之旅，除了觀賞精彩的3D「ㄇㄚˊ幾兔」彩繪稻田，千萬別錯過林鳳營故事館-恆安宮媽祖20週年古文物展，並瞧瞧全台獨一無二的文創自動販賣機！
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