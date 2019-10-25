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八卦山瀕危「刺葉桂櫻」 林務局補助復育

2019-10-25 23:59聯合報 記者何烱榮／彰化報導

被農委會列為「易受害」瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，最近開滿小色花朵。 圖／...
被農委會列為「易受害」瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，最近開滿小色花朵。 圖／李志穎提供
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彰化市精誠中學生物老師李志穎調查八卦山生態，在藤山步道發現瀕危的原生植物「刺葉桂櫻」，正綻放美麗的小白花，引起彰化縣政府和林務局重視。南投林管處作業課長楊叔錠說，林務局將補助經費讓彰化縣政府進行復育計畫。

李志穎說，最近會帶縣府和林務局人員現勘，刺葉桂櫻入秋後開小白花，花謝後結果，到12月間果實成熟時再來採集種籽，進行育苗計畫。復育地點除要排水良好，土壤需礫土，八卦山脈有不少廢耕或未使用的公有林地，可先規畫取得。

刺葉桂櫻高可達8公尺，在八卦山脈山林間剩存不多。圖／李志穎提供
刺葉桂櫻高可達8公尺，在八卦山脈山林間剩存不多。圖／李志穎提供
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李志穎說，八卦山脈植物生態豐富，但人為過度開發，許多原生植物瀕危，除刺葉桂櫻，還有可食用和藥用的狗花椒、雲實，也難得一見了。櫻花都是春天開花，刺葉桂櫻卻是入秋後開小白花，花期1個多月，非常難得，林務局和縣府願意復育值得肯定。

台灣原生種食用與藥用植物「狗花椒」，目前只記錄生長在八卦山、大肚山、鐵砧山等礫石...
台灣原生種食用與藥用植物「狗花椒」，目前只記錄生長在八卦山、大肚山、鐵砧山等礫石層丘陵地，族群數量稀少。 圖／李志穎提供
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「雲實」是台灣常用的中藥植物，早期在山坡岩石旁及灌木叢很常見，黃色花朵很漂亮。圖...
「雲實」是台灣常用的中藥植物，早期在山坡岩石旁及灌木叢很常見，黃色花朵很漂亮。圖／李志穎提供
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楊叔錠說，南投林管處積極復育台灣原生植物，包括大葉楠、長葉木薑子、羅氏鹽膚木、桃實百日青、榔榆等；刺葉桂櫻生長在低海拔，列為瀕危需保護的原生植物，已請彰化縣府提復育計畫，民眾有興趣也可參與。

李志穎說，刺葉桂櫻早期在八卦山脈、大肚山、鐵砧山、新北市林口，及台北市陽明山軍艦岩、內湖等100至300公尺的低海拔山壁和邊坡，是很好的水土保持植物；如今除軍艦岩仍有刺葉桂櫻，其他都已難得一見，大肚山多年來只發現3棵，八卦山脈只在芬園、石牌坑和藤山步道偶然發現。

刺葉桂櫻的葉緣長很多具有抗旱的刺而得名。圖／李志穎提供
刺葉桂櫻的葉緣長很多具有抗旱的刺而得名。圖／李志穎提供
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